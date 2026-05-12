Danski talent grdo padel na treningu: Kliniki je po dveh dneh zmanjalo povojev

Albert Withen Philipsen, danski kolesarski supertalent in vrstnik Paula Seixasa, Jakoba Omrzela in Erazma Valjavca, je pred dnevi na treningu grdo padel. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, se je po padcu prvič zares prestrašil, kratek naval adrenalina pa izkoristil za klic reševalcev, medtem ko mu je, kot je opisal, kri kapljala z obraza.

Devetnajstletni danski kolesar ekipe Lidl – Trek je bil v zadnjih tednih v odlični formi. Na Dirki po Romandiji, ki jo je dobil Tadej Pogačar, je osvojil visoko osmo mesto, osmi pa je bil tudi na enodnevni klasiki Amstel Gold Race.

A v kolesarstvu nesreča nikoli ne počiva in tokrat jo je skupil prav Philipsen, ki je na družbenih omrežjih sporočil, da je v petek grdo padel na treningu.

"Ne spomnim se veliko. En trenutek sem se spuščal s hitrostjo 80 kilometrov na uro, naslednje, česar se spomnim, pa je, da sem ležal na tleh, sam, napol pri zavesti, in poskušal izkoristiti kratek naval adrenalina, da bi poklical reševalce, medtem ko mi je kri kapljala z obraza," je zapisal.

"Mislim, da sem se po padcu prvič zares prestrašil. Na srečo so me hitro našli, skupina ljudi pa je izjemno opravila svoje delo in obvladovala položaj do prihoda reševalnega vozila," je še dodal.

Philipsen marca pred dirko Strade Bianche med pogovorom za Sportal. Foto: Ana Kovač

Zapisal je, da je zelo hvaležen, ker je spet doma, brez notranjih poškodb in brez zlomljenih kosti. Utrpel je močan udarec v glavo, ob tem pa je še vedno precej potolčen. "Veš, da je bil padec res hud, ko kliniki po dveh dneh zmanjka povojev," je hudomušno sklenil zapis in dodal, da bo okrevanje trajalo nekaj časa, a se bo vrnil še močnejši.

