Danes ob 14. uri se bo v Cerkljah na Gorenjskem začelo državno prvenstvo v cestni preizkušnji za moške, dve uri pozneje pa se bodo na progo podale še kolesarke. To bo prvo državno prvenstvo v kolesarstvu na svetovni ravni po udarcu koronakrize, zato zanj vlada izjemno zanimanje. Poleg tega se obeta težko pričakovani obračun med ta hip najbolj vročima slovenskima kolesarjema Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem. Načrte jima bosta poskušali prekrižati moštvi Bahrain - McLaren, ki bo na tekmi sodelovalo kar s petimi kolesarji, in domača Adria Mobil, ki stavi na izkušenega Janija Brajkoviča.