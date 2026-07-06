Čustveni Pogačar v rumenem razkril, kdo mu je dal dodatno moč

Po veliki zmagi v 3. etapi Dirke po Franciji je novi lastnik rumene majice Tadej Pogačar izpostavil dobro delo ekipe, ključno delo pa je v zaključku opravil Isaac Del Toro – dan po tem, ko mu je Pogačar prepustil etapno zmago. "Zaradi njega sem dobil nekaj več moči v klanec," je po velikem uspehu povedal Pogačar, ki je zdaj v skupnem seštevku časovno poravnan z Jonasom Vingegaardom, a je zaradi bonifikacijskih sekund lastnik rumene majice. Pogačarjeva zmaga ima tudi zgodovinsko težo, saj je ujel novo legendo Toura.

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je v zaključku tretje etape Dirke po Franciji še enkrat pokazal, kako hitro zna izkoristiti trenutek, ko se mu ponudi priložnost, in kako superioren je v primerjavi s konkurenco. Kilometer pred ciljem je tempo za UAE Team Emirates – XRG navil Isaac Del Toro, za njim se je takoj postavil Pogačar, mesto za Slovencem pa je zasedel Jonas Vingegaard. Ko je Pogačar pospešil, je bilo dvoma hitro konec, saj mu Danec ni mogel slediti.

Del Toro mu je vrnil uslugo

Po etapi je slovenski zvezdnik najprej govoril prav o Del Toru. Mehičan je imel v tej zgodbi posebno vlogo. Dan prej mu je Pogi prepustil etapno zmago, danes pa je Del Toro v ključnem trenutku opravil delo za svojega kapetana.

Isaac Del Toro je bil včerajšnji junak, danes je pomagal Tadeju pri zaključnem šprintu, s katerim je prišel do 22. zmage na Dirki po Franciji in tudi rumene majice vodilnega. Foto: Reuters

"Zaradi njega in njegovega dela sem dobil nekaj več moči v klanec," je povedal Pogačar za Eurosport, za RTV Slovenija pa naslednje besede: "Zagotovo so bila tudi danes prisotna čustva. Po včerajšnji zmagi Del Tora nam je kot ekipi steklo še stopničko in prestavo višje. Pokazali smo, da smo super ekipa in tudi če se odločimo sredi etape, da gremo na etapno zmago, damo vsi vse od sebe. Lepo je zmagati za takšne fante."

Ko ga je novinar Eurosporta vprašal, ali je po novi zmagi še vedno lačen zmag, se je Pogačar zasmejal: "Nisem tako lačen, vsakih 30 minut jem." Nato je hitro dodal, da je šlo predvsem za občutek ekipe na cesti: "Ekipa se je počutila zelo dobro. Ko je priložnost, poskusimo."

Rumena majica še vedno ni samoumevna

Pogačar je z zmago znova oblekel rumeno majico. Čeprav jo je v karieri nosil že velikokrat, pravi, da občutek ni postal samoumeven: "Dobiti rumeno majico so sanje vsakega kolesarja, v vsaki starosti. Zame se je to zgodilo že večkrat, a vsakič, ko jo dobim, je nekaj posebnega. Ne vem, koliko časa bo trajalo. Poskušal bom uživati vsak trenutek."

Tadej Pogačar je novi lastnik rumene majice na Touru. Foto: Reuters

Da zmaga ni bila vnaprej začrtan načrt, je po etapi poudaril tudi Adam Yates. Beg je bil močan, zato so pri UAE ocenili, da je bolje prevzeti odgovornost in imeti etapo pod nadzorom.

"Nismo si zamislili takšnega načrta pred začetkom etape. Beg je bil močan. Bolje je, da imaš stvari pod nadzorom kot ne. Prevzeli smo nadzor, Tadej pa je opravil svoje. Dober dan za nas," je povedal Britanec.

Na vprašanje, ali je bil cilj tudi rumena majica, je odgovoril podobno: "Ni bil načrt, da gremo po zmago. Vsi fantje so opravili dobro delo. Bolje je, da imaš stvari pod nadzorom."

Pogačar ujel še eno legendo Toura

Pogačarjeva zmaga ima tudi zgodovinsko težo. Slovenski kolesar je zdaj pri 22 etapnih zmagah na Dirki po Franciji, kar ga postavlja ob bok Francozu Andreju Darrigadu. Na večni lestvici so pred njim le še Andre Leducq s 25 zmagami, Bernard Hinault z 28, Eddy Merckx s 34 in Mark Cavendish s 35 etapnimi zmagami.

Kolesarji z največ etapnimi zmagami na Touru

Mesto Kolesar Država Zmage Prva zmaga Zadnja zmaga 1. Mark Cavendish Velika Britanija 35 2008 2024 2. Eddy Merckx Belgija 34 1969 1975 3. Bernard Hinault Francija 28 1978 1986 4. André Leducq Francija 25 1927 1938 5. André Darrigade Francija 22 1953 1964 5. Tadej Pogačar Slovenija 22 2020 2026