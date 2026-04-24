Kolumbijski kolesar Cristian Camilo Muñoz, ki je pred leti nastopal tudi za UAE Emirates, je umrl v starosti 30 let. Šest dni po padcu na dirki Tour du Jura v Franciji in poškodbi levega kolena se je zgodila infekcija, ki je bila zanj usodna.

Cristian Camilo Muñoz, ki je zadnje tri sezone nastopal za kolumbijsko ekipo Nu Colombia, je prejšnji teden tekmoval v Franciji na dirki Tour de Jura. Pri padcu si je v soboto poškodoval koleno. Sprva se poškodba ni zdela hujše narave, saj je po dirki z ekipo lahko odšel v Španijo na Vuelto Asturias. V torek pa so ga sprejeli v bolnišnico v Valladolidu na dodatne preglede. Odkrili so mu infekcijo v poškodovanem levem kolenu. V noči na petek se mu je stanje še dodatno poslabšalo. Umrl je v jutranjih urah.

Ekipa Nu Colombia je pred petkovo drugo etapo potrdila tragično smrt in zapustila dirko po Asturiji. "Globoko smo pretreseni. Umrl je Cristian Camilo Muñoz," so sporočili. "Cristian je bil kolesar, ki je vsak kilometer spremenil v šov strasti, discipline in srčnosti." Imel je 30 let. Od leta 2019 do 2021 je bil ekipni kolega Tadeja Pogačarja v UAE Emirates. "Naše sožalje njegovi družini in prijateljem. Počivaj v miru," so pri UAE zapisali na družabnih omrežjih.