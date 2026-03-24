Cortu Nielsnu druga etapa dirke po Kataloniji, Govekar 13.

Danec Magnus Cort Nielsen je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Kataloniji. Kolesar ekipe Uno-X Mobility je imel v sprintu po 167 kilometrih več moči od Francoza Noaja Isididoreja, tretje mesto je zasedel Italijan Francesco Busatto. Od Slovencev je bil na 13. mestu najboljši kolesar ekipe Bahrain-Victorious Matevž Govekar.

Etapa, ki se je začela v Figueresu, končala pa v Banyolesu, sicer ni bila povsem ravninska, a vzponi niso bili zahtevni, edini kategorizirani (3. kategorija), pa je bil že na začetku etape. Trasa bi težko ponudila drugačen razplet, kot da je zmagovalca odločil sprint, ubežniki so sicer poskušali, zadnji, Liam Slock, se je moral predati kilometer pred ciljem.

Glavnina, v kateri so bili vsi favoriti in tudi vsi Slovenci, presenečenja ni pustila, v sprintu pa je v odsotnosti velikih sprinterski imen svojo 35. zmago v karieri zabeležil Cort Nielsen, ki sicer zmaguje predvsem v sprintih manjših skupin.

Gal Glivar (Alpecin Premier-Tech) je zasedel 28., Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious) pa 32. mesto.

V skupnem seštevku je vodstvo zadržal zmagovalec prve etape Francoz Dorian Godon (Ineos Grenadiers), Cort Nielsen je z istim časom drugi. Glivar je 27., Omrzel 30., oba zaostajata deset sekund, Govekar pa je z zaostankom šestih minut in 39 sekund na 119. mestu.

