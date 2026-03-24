Avtorji:
S. K., STA

Torek,
24. 3. 2026,
17.48

Gal Glivar Jakob Omrzel Matevž Govekar Magnus Cort Nielsen Dirka po Kataloniji

Dirka po Katalaoniji, 2. etapa

Cortu Nielsnu druga etapa dirke po Kataloniji, Govekar 13.

Magnus Cort Nielsen | Magnus Cort Nielsen je zmagovalec ciljnega šprinta druge etape Dirke po Kataloniji. | Foto Guliverimage

Magnus Cort Nielsen je zmagovalec ciljnega šprinta druge etape Dirke po Kataloniji.

Danec Magnus Cort Nielsen je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Kataloniji. Kolesar ekipe Uno-X Mobility je imel v sprintu po 167 kilometrih več moči od Francoza Noaja Isididoreja, tretje mesto je zasedel Italijan Francesco Busatto. Od Slovencev je bil na 13. mestu najboljši kolesar ekipe Bahrain-Victorious Matevž Govekar.

Dorian Godon
Etapa, ki se je začela v Figueresu, končala pa v Banyolesu, sicer ni bila povsem ravninska, a vzponi niso bili zahtevni, edini kategorizirani (3. kategorija), pa je bil že na začetku etape. Trasa bi težko ponudila drugačen razplet, kot da je zmagovalca odločil sprint, ubežniki so sicer poskušali, zadnji, Liam Slock, se je moral predati kilometer pred ciljem.

Glavnina, v kateri so bili vsi favoriti in tudi vsi Slovenci, presenečenja ni pustila, v sprintu pa je v odsotnosti velikih sprinterski imen svojo 35. zmago v karieri zabeležil Cort Nielsen, ki sicer zmaguje predvsem v sprintih manjših skupin.

Gal Glivar (Alpecin Premier-Tech) je zasedel 28., Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious) pa 32. mesto.

V skupnem seštevku je vodstvo zadržal zmagovalec prve etape Francoz Dorian Godon (Ineos Grenadiers), Cort Nielsen je z istim časom drugi. Glivar je 27., Omrzel 30., oba zaostajata deset sekund, Govekar pa je z zaostankom šestih minut in 39 sekund na 119. mestu.

