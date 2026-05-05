Torek, 5. 5. 2026, 18.13

Ženska Dirka po Španiji, 3. etapa

Cedrine Kerbaol presenetila skupino najboljših, Urška Žigart napredovala

Cedrine Kerbaol | Cedrine Kerbaol je zmagovalka tretje etape 12. Vuelte Femenine. | Foto Guliverimage

Cedrine Kerbaol je zmagovalka tretje etape 12. Vuelte Femenine.

Francozinja Cedrine Kerbaol (EF Education-Oatly) je zmagovalka tretje etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Padrona do La Corune je skupino najboljših presenetila z napadom nekaj kilometrov pred ciljem. Edina slovenska predstavnica Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) je bila v času zasledovalne skupine 29. Edina slovenska predstavnica na dirki je pridobila šest mest v skupnem seštevku in je zdaj 24.

Urška Žigart
Za 24-letno Kerbaol je bila to jubilejna deseta zmaga v karieri in prva letos. Ciljno črto je po napadu okoli dva kilometra pred ciljem prečkala štiri sekunde pred zasledovalno skupino 35 kolesark, v kateri je končala tudi Žigart.

Drugo mesto v etapi je pripadlo Belgijki Lotte Kopecky (SD Worx-Protime), tretje pa Kanadčanki Sarah van Dam (Visma-Lease a Bike).

V skupnem seštevku je po današnjem slavju Kerbaol napredovala na tretje mesto. Za vodilno Nemko Franzisko Koch (FDJ United-Suez) zaostaja štiri sekunde. Vmes je še Kopecky z dvema sekundama zaostanka.

Žigart, ki je brez prask preživela prve tri relativno nezahtevne etape, je skupno 24. z zaostankom 18 sekund.

Tudi v sredo bo na sporedu pretežno ravninska etapa od Monforte de Lemosa do Antas de Ulle, ki bo dolga 115 km z vsega dvema vzponoma tretje kategorije.

Sedemdnevna preizkušnja se bo končala v soboto s slovitim vzponom na Angliru (12,4 km/9,7 %). Gorska bo tudi šesta etapa s ciljem na Les Praeresu (3,9 km/12,5 %).

