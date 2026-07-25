Boštjan Kavčnik: Pogačarjevega kolesa se sprva nisem smel dotakniti

Ko je Boštjan Kavčnik prišel v ekipo UAE Emirates, se prvo leto kolesa Tadeja Pogačarja ni smel niti dotakniti. Čeprav je prišel na željo slovenskega šampiona in Andreja Hauptmana, se je moral tujcem najprej dokazati. "Da nisem prišel kot turist, ampak da znam kaj narediti," je povedal v pogovoru za Sportal. Danes je zgodba povsem drugačna: Pogačar zahteva, da prav Kavčnik pripravlja njegovo kolo. Mehanik, ki z njim tesno sodeluje pri UAE Emirates že štiri leta, razkriva tudi, zakaj je Pogačar letos na Touru bolj sproščen kot kadarkoli prej.

V kolesarski karavani ste že dolgo. Pripravljate kolo najboljšemu kolesarju na svetu. Kako zelo so se v tem času spremenila kolesa?

Odkar sem v karavani na najvišji ravni, so se ogromno spremenila. Napredovali so kakovost, teža, aerodinamika in vsi drugi vidiki. Kolesarska industrija se spreminja iz leta v leto.

Kako močno je Tadej Pogačar s svojim razmišljanjem vključen v razvoj kolesa in opreme?

Tudi zelo. Že to, da ga pri Shimanu vprašajo, ali so mu nove ročice všeč, pove veliko. Kar nekaj njegovih pripomb in predlogov upoštevajo pri razvoju naslednjih modelov koles in druge opreme.

Boštjan Kavčnik zadnja štiri leta pripravlja kolo Tadeja Pogačarja in skrbi, da je pred vsako etapo vse na svojem mestu. Foto: Ana Kovač

Kako pozoren je bil do kolesa na začetku vajinega sodelovanja pri UAE Emirates in kako je danes?

Prvo leto se njegovega kolesa nisem smel niti dotakniti, zato sem lahko le opazoval. Vsak se mora dokazati. Čeprav sem prišel na željo Andreja Hauptmana in Tadeja, sem moral tudi sam pokazati, da nisem prišel kot turist, ampak da znam kaj narediti.

Danes pa se njegovega kolesa verjetno ne smejo dotikati drugi?

V preteklosti so se dogajale različne stvari z opremo, zato je Tadej na koncu zahteval, da za njegovo kolo skrbim in ga pripravljam jaz. Tako je zadnja štiri leta in za zdaj nama sodelovanje kar dobro uspeva.

Ali že zdaj pogledujete proti opremi za prihodnjo sezono?

Veliko stvari se že pripravlja za naslednje leto. Nenehno pritiskamo na proizvajalce obročev, opreme in okvirjev, da bi ostali konkurenčni. Če bodo izpeljali vse, kar so obljubili, bo prihodnje leto tudi aerodinamično kolo na meji dovoljene mase. Zdaj še ni.

Boštjan Kavčnik je v ekipo UAE Emirates prišel tudi na željo Andreja Hauptmana, a se je moral kljub temu najprej dokazati. Foto: Ana Kovač

Kako se je Tadej v tem času spremenil? Kaj najbolj opažate?

Najbolj opazno je, da je letos najbolj sproščen, odkar z njim delam na Touru. Takšen je bil že pred dirko. Zdi se mi, da je odrasel in da ni več trenutkov panike, kakršni so se morda pojavljali v prejšnjih letih.

Vse skupaj je bolj sproščeno. Verjetno smo se tudi mi bolj navadili drug na drugega, na okolje in na pritiske, ki jih prinašajo takšne dirke. Zato je tudi zame vsak Tour nekoliko lažji.

Ali tudi sami čutite pritisk? V prvem spremljevalnem avtomobilu na trasi morate imeti vse pod nadzorom.

Seveda. Mislim, da nima vsaka ekipa istega mehanika v prvem avtomobilu skozi celoten Tour. To je velika odgovornost. Ne skrbiš le za Tadeja, ampak moraš biti pripravljen pomagati vsem osmim kolesarjem.

Delo ni povezano le z mehaniko. Veliko je tudi skrbi za oskrbo kolesarjev. Vse gre prek mene. Podajam jim vodo, bidone z različnimi mešanicami in vrečke z ledom za hlajenje. Tudi pri tem moraš biti ves čas zbran. Če kolesar zahteva vodo, mu ne smeš pomotoma podati kakšne druge mešanice, ki je bila pripravljena za etapo.

Foto: Guliverimage

Koliko vam pomenijo Tadejevi uspehi, pa ne mislim le zmagovanje na Touru, ampak tudi na vseh drugih terenih?

Ker sem bil tudi sam kolesar, vem, kako težko je priti do rezultata. Zdaj sem lahko kot mehanik zraven na najvišji ravni in to je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi. Če takšnih uspehov ne moreš doživeti kot kolesar, si jim lahko na ta način zelo blizu.

Na gorskih etapah Toura sem včasih v cilju celo pred nekaterimi tekmeci, kadar se Tadej sam odpelje naprej. Zelo zanimivo je. Včasih se pošalim, da bom prihodnje leto delal kot kamerman za Eurosport, ker sproti posnamem veliko posnetkov (smeh, op. a.).

Po eni strani je spremljanje Tadeja občudovanja vredno, po drugi pa je delo zelo naporno. Težava je tudi dolga odsotnost. Drugi gredo na počitnice, mi pa na Tour. Je pa zato toliko lepše, ko se Tour konča.