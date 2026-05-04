kolesarstvo Vuelta Feminina Urška Žigart

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 19.04

Ženska Dirka po Španiji, 2. etapa

Bossuyt najhitrejša, kje je končala Urška Žigart?

Shari Bossuyt | Foto Guliverimage

Belgijka Shari Bossuyt, sotekmovalka Urške Žigart pri moštvu AG Insurance-Soudal, je bila najhitrejša v drugi etapi kolesarske dirke po Španiji. Po 110 km med Lobiosom in San Cibrao das Vinasom je dobila sprint pred Nemko Franzisko Koch in Francozinjo Evito Muzic. Žigart je z enakim izidom zasedla 29. mesto v vodilni skupini 36 kolesark.

Devetindvajsetletna slovenska kolesarka tretjič nastopa na dirki po Španiji, pred tremi leti je bila skupno 40., v posamičnih etapah pa doslej še ni posegla višje od 25. mesta. Trenutno je v skupnem seštevku 30.

V vodilni skupini so današnjo etapo končale tudi glavne kandidatke za skupno zmago, med njimi Francozinja Pauline Ferrand-Prevot in Poljakinja Katarzyna Niewiadoma na 17. in 24. mestu.

Vodstvo v skupnem seštevku je prevzela Nemka Koch (FDJ United Suez), saj je zmagovalka uvodne etape Švicarka Noemi Rüegg odstopila. Šest sekund zaostaja Bossuyt, tretja je še ena Belgijka Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protimebel). Muzic (FDJ United Suez) se je z današnjimi bonifikacijskimi sekundami povzpela na četrto mesto in zaostaja 12 sekund.

Urška Žigart | Foto: Profimedia Urška Žigart Foto: Profimedia

Žigart zaostaja 16 sekund in ima enak zaostanek kot skupina med 6. in 33. mestom.

V torek kolesarke čaka 121,5 km med Padronom in A Coruno.

