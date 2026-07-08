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Avtor:
A. T. K.

Sreda,
8. 7. 2026,
15.47

Osveženo pred

1 minuta

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Natisni članek

Natisni članek
vročina Tour de France Tour de France Dirka po Franciji

Sreda, 8. 7. 2026, 15.47

1 minuta

Bo neznosna vročina spremenila Tour? "Etape bi morali začenjati ob osmih ali devetih zjutraj"

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
vročina, ohlajanje, Dirka po Franciji 2026 | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Kolesarji se na letošnji Dirki po Franciji ne spopadajo le s tekmeci in zahtevno traso, temveč tudi z vročinskim valom, ki je zajel Francijo in še dodatno otežuje razmere v karavani. Vse več kolesarjev opozarja, da že sprejeti ukrepi, kot je dodatna oskrba z ledom in tekočino po celotni trasi, niso dovolj odločni. Kritični so tudi v kolesarskem sindikatu CPA, kjer predlagajo rešitev: etape bi se morale začenjati precej bolj zgodaj.

Nekdanji profesionalni kolesar Staf Scheirlinckx, ki danes deluje v okviru sindikata kolesarjev CPA, skuša opozorila in skrbi tekmovalcev na Touru prevesti v konkretne ukrepe, poroča belgijska Sporza, a priznava, da to v francoskem kolesarskem cirkusu ni preprosto.

"Uvesti je treba vse ukrepe, ki jih je mogoče sprejeti. Kolesarjem je zdaj dovoljena oskrba od začetka etape pa vse do poznega dela dirke. To je korak v pravo smer," pravi Scheirlinckx. A ob ekstremni vročini to morda ne bo dovolj.

vročina, ohlajanje, Dirka po Franciji 2026 | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

"V takšnem vremenu kolesarjem ni lahko opravljati njihovega dela," opozarja. "Hitro začnemo govoriti o krajšanju ali odpovedi etap, a s tem kolesarjem odvzamemo možnost, da opravijo svoje delo. Predvsem moramo preučiti, kako jim v ekstremnih temperaturah omogočiti, da lahko tekmujejo na zdrav način."

Scheirlinckx zato predlaga rešitev, ki bi bila za Tour de France skoraj revolucionarna: precej zgodnejše starte etap. "V takšnem vremenu bi morali start etape občutno premakniti naprej. Če bi začeli ob osmih ali devetih zjutraj, bi bili kolesarji vročini izpostavljeni krajši čas, razmere pa bi bile morda bolj znosne," pravi predstavnik sindikata CPA.

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Zaveda se, da bi takšna sprememba močno posegla v ustaljeni ritem največje kolesarske dirke na svetu. "Vsi vemo, da je podnebje vse bolj ekstremno, vendar ne moremo preprosto reči, da se s športom ne bomo več ukvarjali. Poskušati moramo narediti vse, da kolesarjem omogočimo varno opravljanje njihovega dela."

Bi lahko start etap premaknili na jutranjo uro?

Jutranji start bi bil za kolesarski svet velika sprememba. "Logistično to res ni preprosto, a če lahko ta možnost pomaga, je ne smemo kar odmisliti. Treba jo je resno preučiti."

Pri tem pa se ne sliši le glas kolesarjev. Svoje interese imajo tudi organizatorji, televizije, sponzorji in drugi partnerji Toura.

vročina, ohlajanje, Dirka po Franciji 2026 | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

"Takšna prilagoditev bi zahtevala velik napor medijev in sponzorjev. Razumem, da je gledanost dopoldne slabša kot popoldne, toda ko gre za zdravje kolesarjev, bi morali sklepati čim manj kompromisov," po poročanju Sporze poudarja Scheirlinckx.

Vprašanje je, ali bi lahko do takšnih sprememb prišlo hitro ali gre za dolgotrajen proces. "Ne vem. Takšnih pomembnih zdravstvenih vprašanj ne moremo preprosto odlagati več let," opozarja.

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