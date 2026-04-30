Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
30. 4. 2026,
16.30

Osveženo pred

1 minuta

Alberto Contador Dirka po Franciji Paul Seixas

Bi Paul Seixas moral že letos nastopiti na Dirki po Franciji? Kaj pravi Alberto Contador?

Paul Seixas | Foto Guliverimage

"Mislim, da je sposoben nastopiti. Pod pritiskom bo, seveda, a največji pritisk si bo naložil sam," o eni najbolj vročih tem v kolesarstvu razmišlja nekdanji vrhunski kolesar, danes komentator za Eurosport Alberto Contador. Nekdanji zmagovalec dirke poudarja, da bi bila v njegovem času ideja, da bi tako mlad kolesar konkuriral za vrhunske rezultate, skoraj nepredstavljiva.

A v sodobnem kolesarstvu je slika drugačna. Kolesarji se zaradi večje profesionalizacije mladinskih kategorij ter napredka v treningu in prehrani razvijajo precej hitreje in že v najstniških letih krojijo razplet na največjih dirkah. "Pri kolesarjih takšnega kalibra zunanji dejavniki na koncu ne igrajo velike vloge, saj si sam svoj največji kritik. Prepričan sem, da komaj čaka na svoj debi na Touru," je v pogovoru za španski Eurosport ocenil Contador.

Paul Seixas je bil na zadnji klasiki spomladanskega dela sezone Liege-Bastogne-Liege edini, ki se je enakovredno kosal s Pogačarjem. Bi lahko to storil tudi na Touru? | Foto: Guliverimage

Izkušeni Španec meni, da bi bilo smiselno, da Paul Seixas že letos, pri rosnih 19 letih, nastopi na Touru in tam nabira dragocene izkušnje, hkrati pa bi njegova ekipa Decathlon AG2R La Mondiale, ki je francoskega izvora, dobila izjemno priložnost za veliko medijsko izpostavljenost, kar je pomembno tudi za sponzorje.

Contador poudarja, da bi lahko pri odločitvi, ali mladega francoskega fenomena poslati na Tour že pred 20. letom starosti, pomembno vlogo odigral prav nacionalni dejavnik. "Morda bi bilo za njegov debi bolj smiselno začeti na Dirki po Španiji, kjer je manj pritiska. Po drugi strani pa je Francoz in v Franciji že leta čakajo nekoga, ki bi lahko zmagal Tour."

Če bi bili vodja ekipe, ali bi 19-letnega Paula Seixasa že letos poslali na Dirko po Franciji?

  • Da, brez dvoma! Vemo, da mu talenta ne manjka, naj nabira izkušnje.
    0,00 %
    0 glasov
  • Da, a brez rezultatskega pritiska. Naj starta zaradi učenja in prilagajanje na tritedenski napor.
    100,00 %
    1 glasov
  • Ne, naj raje prej nastopi na Dirki po Španiji, kjer je manj pritiska.
    0,00 %
    0 glasov
  • Ne, prezgodaj je! Fant bo pregorel!!!
    0,00 %
    0 glasov
Oddanih 1 glasov

Contador ne skriva, da bi ga kot gledalec že letos rad videl na Touru, a da bi povsem razumel, če bi se odločili za Vuelto. "Gre za specifično situacijo z različnimi interesi," pravi Contador in opozarja: "Tudi če bo nastopil na Touru, od njega ne smemo pričakovati zmage – morda uvrstitev na stopničke. Na tritedenskih dirkah je še vedno neznanka. Videti moramo, kako se bo odzival skozi tri tedne. Fizično še ni povsem razvit, gre za mladinca, starega 19 let," opozarja Contador.

Pri odločitvi bi lahko pomembno vlogo odigrala tudi pogodba. Seixas ima z Decathlonom pogodbo sklenjeno do konca prihodnje sezone, zanimanje zanj pa kažejo vse največje ekipe, vključno z UAE Emirates, INEOS Grenadiers in Red Bull – BORA – hansgrohe.

