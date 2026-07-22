Štiriintridesetletni francoski kolesar Warren Barguil, ki je Dirko po Franciji dvakrat končal na desetem mestu, ob tem pa osvojil štiri etapne zmage in tudi pikčasto majico najboljšega hribolazca, z zaskrbljenostjo spremlja vse intenzivnejši lov na mlade talente. Ekipe namreč poskušajo čim prej najti "novega Pogačarja, Evenepoela ali Seixasa".

Posledično se je razvoj kolesarjev v mlajših kategorijah močno pospešil. Osemnajstletniki danes že dosegajo številke, primerljive s profesionalci. Warren Barguil poudarja, da podatki, s katerimi je leta 2017 dobil etapo na Dirki po Franciji, danes ne bi zadostovali niti za uvrstitev med najboljšo deseterico.

"UCI mora nekaj storiti. Omejiti bi morala starost kolesarjev, ki lahko nastopajo na dirkah svetovne serije," je bil v pogovoru za L'Équipe odločen Francoz.

"Paul Seixas je izjemen, vendar pri 19 letih kaj takega ne bi smelo biti mogoče. To bi se moralo zgoditi šele pri 20 ali 21 letih," je nadaljeval.

Paul Seixas Foto: Guliverimage

Prepričan je, da bi starostna omejitev lahko vsaj nekoliko upočasnila nevaren trend.

"Paulu gre dobro, vendar poznam številne druge, ki so izgoreli, ker jim ni uspelo premagati vseh ovir. Zelo hitro idealiziramo tistega, ki mu uspe, toda veliko drugih trdo pristane na tleh," pravi izkušeni Francoz.

"Zelo hitro idealiziramo tistega, ki mu uspe, toda veliko drugih trdo pristane na tleh."

Manjši dopinški nadzor v mlajših kategorijah

Barguila skrbi predvsem pritisk, ki ga mladi občutijo že v mladinskih kategorijah. Če si želijo zagotoviti dobro izhodišče za prestop med profesionalce, morajo nase opozoriti zelo zgodaj. Takšno okolje bi po njegovem mnenju lahko nekatere potisnilo čez rob in jih spodbudilo tudi k uporabi prepovedanih metod.

Nadzor v mlajših kategorijah namreč ni tako strog kot med profesionalci. Mladi kolesarji bi zato lahko začeli verjeti, da jim lahko doping pomaga do profesionalne pogodbe. Ko bi nato prišli v strožje nadzorovano okolje, pa bi se njihove sanje lahko hitro sesule.

Foto: Reuters

"Zunaj kolesarstva nimajo prijateljev"

Barguil opozarja tudi na posledice popolne osredotočenosti na kolesarstvo v zelo mladih letih. "Skrbi me za mlade, ki bodo predčasno opustili šolanje. Njihov družbeni krog je omejen samo na kolesarstvo. Zunaj tega okolja nimajo prijateljev."

"Kaj jim bo ostalo, če se bo nekega dne vse nenadoma končalo? Vsi govorijo, da je doping prisoten med profesionalci. Zdaj pa se lahko zgodi, da bodo mladi poskušali priti med profesionalce prav s pomočjo dopinga. In tega me je za mlade kolesarje resnično strah," je sklenil Barguil.

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