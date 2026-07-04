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Avtor:
STA

Sobota,
4. 7. 2026,
18.08

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Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Barcelona kolesarstvo

Sobota, 4. 7. 2026, 18.08

1 ura, 11 minut

Barcelona za Grand Depart odštela približno 10 milijonov evrov

Avtor:
STA

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Bracelona, Tour | Barcelona je plačala nekaj manj kot deset milijonov evrov za otvoritveni del letošnje kolesarske dirke po Franciji, | Foto Reuters

Barcelona je plačala nekaj manj kot deset milijonov evrov za otvoritveni del letošnje kolesarske dirke po Franciji,

Foto: Reuters

Barcelona je plačala nekaj manj kot deset milijonov evrov za otvoritveni del letošnje kolesarske dirke po Franciji, takoimenovanega Grand Departa, ki obsega predstavitev dirke in uvodne tri etape, piše katalonski časnik Sport. Ekonomski učinek za mesto naj bi presegel 120 milijonov evrov.

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Začetek 113. Toura je danes v Barceloni, prve tri etape pa bodo potekale v njeni okolici. Grand Depart dirke je običajno izven Francije, kandidatka za izvedbo začetka dirke leta 2029 pa je tudi Slovenija.

Barcelona je za letošnjo otvoritev odštela osem milijonov evrov ter davek, kar je skupno naneslo 9,6 milijone evrov. Mestna občina je podjetju Amaury Sport Organisation (ASO), ki je organizator Toura, obveznosti nakazala v treh letnih obrokih.

Predstavnik za šport na mestni občini Berni Alvarez Merino je dejal, da je bila odločitev za Grand Depart strateške narave, saj Barcelona pričakuje, da bo imela od kolesarskega praznika precej višji finančni izplen, kot ga je imel Bilbao leta 2023. Baski so se tedaj pohvalili s 120 milijoni evrov, je zapisal Sport.

Slovenija je lani uradno vložila kandidaturo za Grand Depart 2029, strošek organizacije pa bo po besedah tedaj odgovornih znašal med 10 in 12 milijonov evrov.

Kandidata za Grand Depart 2029 sta še Češka s Prago in Nemčija z Berlinom. Podjetje ASO prireditelja običajno razglasi dve leti pred dirko.

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