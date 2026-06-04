Neverjetna Elisa Balsamo še četrtič najhitrejša v sprintu na Giru #video

Šesta etapa ženske kolesarske dirke po Italiji ni postregla s presenečenji. Proga, dolga 160 kilometrov, od Ale do Brescella je bila povsem ravninska, tako da jo je odločil sprint. Še četrtič na dirki ga je dobila Italijanka Elisa Balsamo, osemindvajsetletna članica ekipe Lidl-Trek je vknjižila 35 zmago v karieri.

Drugo mesto je zasedla Kanadčanka Maggy Coles-Lyster, tretje pa Avstralka Georgia Baker. Urška Žigart je v cilj prišla pri repu glavnine.

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Še vedno vodi Nizozemka Ana Van der Breggen, ki ima minuto prednosti pred rojakinjo Demi Vollering, tretja je Nemka Antonia Nidermaier. Urška Žigart ostaja na desetem mestu, za vodilno zaostaja tri minute in 26 sekund.

Čeprav so kolesarke pričakovale miren dan, jim je delo otežil veter. Približno 60 kilometrov pred ciljem, ko so še bežale štiri Italijanke, se je namreč glavnina prepolovila, v njen prvem delu pa ni bilo nekaterih favoritinj, kar je povzročilo nekaj nervoze.

Razlika med dvema skupinama je narasla na več kot pol minute, a v drugi skupini, v kateri je bila tudi Žigart, so se nato izkazale kolesarke Movistara, ki so garale za Švicarko Marlene Reusser, in po trinajstih kilometrih peleton spet združile.

Sedma etapa od Sorbola Mezzanija do Seliceja Term bi spet lahko poskrbela za spremembe v vrstnem redu, a bistvenih najbrž ne. Ob koncu bo vsebovala devet kilometrov dolg vzpon tretje kategorije, po njem bo kar nekaj spusta.

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