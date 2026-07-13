Armstrong provokativno o Pogačarju: Dobro ve, kateri rekord lovi

Peta skupna zmaga na Dirki po Franciji bi Tadeja Pogačarja postavila ob bok največjim v zgodovini Toura, a Lance Armstrong je prepričan, da se njegov pogled ne ustavlja pri številki pet. V podkastu The Move je namignil, da slovenski šampion dobro ve, katera neuradna meja še vedno buri kolesarski svet. Pogačar ima po prvem tednu lepo prednost pred Jonasom Vingegaardom, toda do Pariza ga čaka še več kot polovica dirke.

Tadej Pogačar ima na prvi prosti dan letošnje Dirke po Franciji 2:42 naskoka pred Jonasom Vingegaardom. Tretji Isaac del Toro – njegov moštveni kolega pri UAE Emirates – zaostaja 3:27, pet kolesarjev je nato razvrščenih v dodatni minuti. Slovenski šampion je zlasti z izjemno predstavo na slovitem Tourmaletu pokazal, kako močne noge ima.

Če bo Pogačar 26. julija na Elizejskih poljanah ostal v rumeni majici, se bo pridružil izbranemu klubu petkratnih zmagovalcev Toura, v katerem so Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain.

Armstrong namignil na mejo sedmih zmag

Lance Armstrong pa je v podkastu The Move ob razmišljanju o Pogačarjevem nadaljenem dirkanju na Touru pogledal še precej dlje.

Tadej Pogačar si je v šesti etapi prikolesaril večjo prednsot pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom. Ta znaša 2:42. Foto: Reuters "Osvojil bo peti Tour. Na koncu bomo poslušali, da je izenačil rekord in se pridružil klubu petih. Ampak veste kaj? On tega ne verjame. Sploh ne. Ve, kaj je rekord. Zato ne bo izpustil enega leta. In upam, da mu bo uspelo," je dejal Armstrong.

Nekdanji ameriški kolesar je nadaljeval, da so rekordi postavljeni zato, da jih športniki napadajo in podirajo. Po njegovem Pogačar ni človek, ki bi imel priložnost za zgodovinski dosežek, nato pa bi se Touru za eno leto prostovoljno odpovedal.

Uradno pet, v Armstrongovi glavi sedem

Armstrong pri tem ni neposredno izgovoril številke sedem, vendar je bilo jasno, kam je meril. Med letoma 1999 in 2005 je sedemkrat zapored slavil na Dirki po Franciji, a so mu zaradi dopinške afere vse zmage odvzeli, zato rekord ostaja pri petih zmagah.

Armstrong je prepričan, da si Pogačar v svoji glavi meje ne postavlja pri petih zmagah, ampak vidi tudi številko sedem, ki je bila nekoč povezana z Američanom.

Najprej mora Pogačar priti do Pariza

Pogačar je Tour do zdaj osvojil v letih 2020, 2021, 2024 in 2025. Letos lovi tretjo zaporedno zmago in skupno peto, s čimer bi pri le 27 letih dosegel mejnik, ki ga ni nihče od Indurainove pete zaporedne zmage leta 1995.

Njegov položaj je po prvem tednu odličen, vendar Tour še zdaleč ni odločen. Pred kolesarji so še zahtevne gorske etape, dolgi vzponi in pasti, kot so vročina, morebitni kaos na cesti, zaradi katerih bo treba biti pazljiv še v nadaljevanju Dirke po Franciji.

Težak dan čaka kolesarje že v torek, ko bo na sporedu gorska etapa s skoraj štiri tisoč višinskimi metri.