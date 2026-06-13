Potem ko je slovenski kolesar Anej Doplihar na evropskem prvenstvu v parakolesarstvu v Italiji v petek osvojil srebro v vožnji na čas v kategoriji MH3, je v soboto uspeh še nadgradil in v cestni vožnji v tej kategoriji osvojil zlato.

Na 59,4 kilometra dolgi cestni preizkušnji je Anej Doplihar osvojil zlato medaljo, potem ko je v cilj prikolesaril s časom 1:27:33, enak čas pa sta dosegla tudi srebrni Italijan Mirko Testa in bronasti Švicar Micha Wäfler. Dirka je bila izjemno napeta in izenačena, saj je prvih devet tekmovalcev ciljno črto prečkalo v razmiku le devetih sekund. Doplihar je v zaključku pokazal izjemno zbranost, moč in borbenost ter se veselil naslova evropskega prvaka.

Anej Doplihar Foto: Ana Kovač Z zlatom je Doplihar le nadgradil odličen nastop v Italiji, kjer je le dan pred tem kronometer končal s časom 27:42,32 in zaostal le za Wäflerjem. Razlika med najboljšima je znašala le 3,18 sekunde.

Kot so sporočili iz iz krovne zveze za šport invalidov - slovenskega paralimpijskega komiteja, je Doplihar na prvenstvo prišel neposredno z višinskih priprav v Livignu. Za takšen pristop so se v slovenski ekipi, njegov trener je Aleš Suhadolnik, odločili načrtno, saj se je v preteklosti pokazalo, da je Doplihar takoj po višinskih pripravah izredno močan.

Doplihar je najmočnejši člen slovenske ekipe na EP, ki pa ima v Italiji še nekaj predstavnikov. V kategoriji MT2 je na velikem tekmovanju debitiral Miha Hlad, ki je v vožnji na čas zasedel sedmo mesto. Na EP nastopata še tandem Janez Cankar s pilotom Borisom Praznikom ter Amadej Hrovatić, debitant na velikem tekmovanju, ki je pred EP dobil potrditev klasifikacije in tekmuje v kategoriji C5.

Osnovni cilj slovenske reprezentance na EP je zbiranje točk za nacionalno kvoto za paraolimpijske igre. Načrte oziroma želje pred tekmovanjem pa je Doplihar že močno presegel, saj so pričakovanja pred EP strnili v uvrstitvi med prvo peterico v obeh dirkah.

Najboljši slovenski parakolesar je v letošnji sezoni že dosegel pomemben mejnik, saj je skupni seštevek svetovnega pokala končal na tretjem mestu.