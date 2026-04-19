Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
19. 4. 2026,
21.20

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
poškodba Visma | Lease a Bike Matteo Jorgenson Amstel Gold Race

Nedelja, 19. 4. 2026, 21.20

1 ura, 25 minut

Matteo Jorgenson

Amstel terjal žrtev, preostali ardenski klasiki brez Američana

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Matteo Jorgenson | Matteo Jorgenson jo je skupil na dirki Amstel Gold. | Foto Guliverimage

Matteo Jorgenson jo je skupil na dirki Amstel Gold.

Foto: Guliverimage

Na prvi od treh ardenskih klasik se je pri padcu poškodoval ameriški kolesar moštva Visma | Lease a Bike Matteo Jorgenson, ki ga tako ne bo na naslednjih dveh preizkušnjah, na Valonski puščici in zadnjem spomladanskem spomeniku Liege – Bastogne – Liege. Jorgenson si je danes na dirki Amstel Gold na Nizozemskem zlomil ključnico.

Remco Evenepoel
Sportal Evenepoel v ciljnem šprintu ugnal Skjelmoseja, Gal Glivar najboljši Slovenec

26-letni ameriški as Matteo Jorgenson je danes padel 41 kilometrov pred ciljem 60. dirke Amstel Gold. Spodnesel ga je Francoz Kevin Vauquelin (Ineos Grenadiers). Kolesarja sta bila ob Remcu Evenepoelu in Matiasu Skljelmoseju (Lidl – Trek) člana elitne skupine favoritov za zmago. Za to sta se nato v ciljnem šprintu udarila Belgijec in Danec, močnejši pa je bil kapetan moštva Red Bull – BORA – hansgrohe.

Jorgenson se ni mogel izogniti Vauquelinu, padel je in si zlomil ključnico. Zaradi poškodbe Američana ne bo na preostalih dveh ardenskih klasikah, so sporočili iz Visme. Športni direktor nizozemske ekipe Frans Maassen je na Jorgensona računal že danes. "Imeli smo velika pričakovanja. Vsi so videli, da je Matteo v odlični formi, zato je frustrirajoče, da se je njegova dirka morala tako končati," je povedal za Sporzo.

Jorgensona zdaj čaka okrevanje, v poletnem tekmovalnem programu pa ima Dirko po Franciji, na kateri bo eden ključnih pomočnikov Jonasa Vingegaarda v spopadu s Tadejem Pogačarjem.

poškodba Visma | Lease a Bike Matteo Jorgenson Amstel Gold Race
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

