Amstel terjal žrtev, preostali ardenski klasiki brez Američana

Na prvi od treh ardenskih klasik se je pri padcu poškodoval ameriški kolesar moštva Visma | Lease a Bike Matteo Jorgenson, ki ga tako ne bo na naslednjih dveh preizkušnjah, na Valonski puščici in zadnjem spomladanskem spomeniku Liege – Bastogne – Liege. Jorgenson si je danes na dirki Amstel Gold na Nizozemskem zlomil ključnico.

26-letni ameriški as Matteo Jorgenson je danes padel 41 kilometrov pred ciljem 60. dirke Amstel Gold. Spodnesel ga je Francoz Kevin Vauquelin (Ineos Grenadiers). Kolesarja sta bila ob Remcu Evenepoelu in Matiasu Skljelmoseju (Lidl – Trek) člana elitne skupine favoritov za zmago. Za to sta se nato v ciljnem šprintu udarila Belgijec in Danec, močnejši pa je bil kapetan moštva Red Bull – BORA – hansgrohe.

Vauquelin gaat onderuit in de bocht en neemt Matteo Jorgenson & Huub Artz met zich mee.



Vauquelin goes down in the corner, taking Matteo Jorgenson and Huub Artz with him.#AGR26 #FLCS pic.twitter.com/ddNNUJuRms — Amstel Gold Race (@Amstelgoldrace) April 19, 2026

Jorgenson se ni mogel izogniti Vauquelinu, padel je in si zlomil ključnico. Zaradi poškodbe Američana ne bo na preostalih dveh ardenskih klasikah, so sporočili iz Visme. Športni direktor nizozemske ekipe Frans Maassen je na Jorgensona računal že danes. "Imeli smo velika pričakovanja. Vsi so videli, da je Matteo v odlični formi, zato je frustrirajoče, da se je njegova dirka morala tako končati," je povedal za Sporzo.

Jorgensona zdaj čaka okrevanje, v poletnem tekmovalnem programu pa ima Dirko po Franciji, na kateri bo eden ključnih pomočnikov Jonasa Vingegaarda v spopadu s Tadejem Pogačarjem.