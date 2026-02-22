Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sportal

Nedelja,
22. 2. 2026,
14.05

6 minut

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 hokej ZDA Kanada liga NHL

Nedelja, 22. 2. 2026, 14.05

ZOI, Milano, hokejski turnir, finale (m)

V živo: Kanada za rekordni naslov brez kapetana Crosbyja

Sportal

hokej ZOI finale Kanada Connor McDavid | Connor McDavid in Kanada napadajo rekordno olimpijsko lovoriko. | Foto Reuters

Connor McDavid in Kanada napadajo rekordno olimpijsko lovoriko.

Foto: Reuters

Zadnji dan zimskih olimpijskih iger prinaša spektakel v obliki severnoameriškega hokejskega finala, v katerem imata glavno besedo, z igralci lige NHL do zob oboroženi, ekipi Kanade in ZDA. Kanadčani se potegujejo za deseti naslov olimpijskih prvakov, prvi po letu 2014, Američani pa za tretjega, prvega točno 46 let po čudežu na ledu. Tako kot v polfinalu je Kanada oslabljena, manjka kapetan Sidney Crosby, ki se je poškodoval na četrtfinalni tekmi.

Hokej na ledu, moški – finale:

Nedelja, 22. februar

Kanada, ki bo poskušala osvojiti rekordni deseti olimpijski naslov in prvi po Sočiju 2014, si je finale zagotovila z zmago nad zmagovalci izpred štirih let Finci. Po zaostanku z 0:2 so priredili preobrat in z golom Nathana MacKinnona dobre pol minute pred iztekom rednega dela ob igralcu več potrdili veliko zmago in napredovanje v finale.

Kanadčani so na OI zmagali vselej, ko so lahko igrali zvezdniki iz lige NHL: leta 2002 v Salt Lake Cityju, 2010 v Vancouvru in 2014 v Sočiju. Zaradi poškodbe kapetana Sidneyja Crosbyja, ki je izpustil polfinale, je kapetansko vlogo proti Fincem prevzel Connor McDavid in postal rekorder po številu točk na enih igrah. V četrtfinalu je izenačil dosežek Fincev Teemuja Selanneja in Sakuja Koivuja iz leta 2006 z 11 točkami, v polfinalu pa dodal še dve asistenci, tako da je trenutno pri 13 točkah (dva gola, 11 asistenc).

"To je vse, kar smo si želeli." | Foto: Reuters "To je vse, kar smo si želeli." Foto: Reuters

"To je vse, kar smo si želeli. To je boj za zlato odličje na olimpijskih igrah. Imamo veliko srečo, da smo tukaj, imamo odlično priložnost. Moramo biti pripravljeni," pred finalnim dvobojem, ki se bo v Milanu začel ob 14.10, pravi MacKinnon.

Američani se potegujejo za tretji olimpijski naslov, prvega po letu 1980 in čudežu na ledu. | Foto: Reuters Američani se potegujejo za tretji olimpijski naslov, prvega po letu 1980 in čudežu na ledu. Foto: Reuters

Na poti do desetega naslova jim stojijo veliki rivali, Američani. Ti so v polfinalu v precej bolj enosmernem polfinalu s 6:2 odpravili Slovaško. Ameriška moška reprezentanca upa, da bo sledila zgledu ženske, ki je prvič po letu 2018 osvojila olimpijsko zlato, ko je v četrtek v finalu premagala Kanadčanke z 2:1.

ZDA lovijo tretje olimpijsko zlato. Do zdaj so oba osvojili na domačem ledu, oba pa imata dolgo brado. Leta 1960 so slavili v Squaw Valleyju, 22. februarja leta 1980 pa so v Lake Placidu poskrbeli za t. i. čudež na ledu. Mlado amatersko ameriško moštvo je takrat pod taktirko Herba Brooksa v finalu na kolena spravilo sovjetski stroj in pripravilo prvovrstno presenečenje.

ZDA Danska | Foto: Reuters Foto: Reuters

Dylan Larkin, Tage Thompson, Jack Hughes, Jack Eichel, Brady Tkachuk in druščina so pripravljeni, da po več desetletjih znova poskrbijo za veliko ameriško slavje. 

"Vemo, da sta v finalu najboljši ekipi. Ko smo poleti razmišljali o olimpijskih igrah, smo si želeli, da bi bil finale tekma ZDA proti Kanadi," je Hughes za Eurosport dal vedeti, da so se jim želje o finalu in tekmecu v tem izpolnile.

Bron so z zmago s 6:1 nad Slovaki osvojili Finci.

Hokej na ledu, moški – finale:

Nedelja, 22. februar

