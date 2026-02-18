Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., Pe. M.

Sreda,
18. 2. 2026,
19.15

hokej zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 olimpijski hokejski turnir

Sreda, 18. 2. 2026, 19.15

17 minut

ZOI, Milano, hokejski turnir, četrtfinale (m)

V živo: Kanada se je rešila v podaljšku, zdaj pa v težavah branilci naslova

hokej ZOI Kanada Mitch Marner | Mitch Marner je v drugi minuti 10-minutnega podaljška Kanadi priigral polfinale z golom za zmago s 4:3. | Foto Reuters

Mitch Marner je v drugi minuti 10-minutnega podaljška Kanadi priigral polfinale z golom za zmago s 4:3.

Foto: Reuters

Na olimpijskem hokejskem turnirju v Milanu sta znana prva polfinalista. Slovaki so bili s 6:2 boljši od Nemcev, na dvoboju med Kanadčani in Čehi pa je odločal podaljšek. Za zmago Kanade s 4:3 je v 82. sekundi dodatnega dela igre zadel Mitchell Marner. Od 18.10 si nasproti stojijo branilci naslova Finci in Švicarji, ki so v prvi tretjini povedli z 2:0. Za zadnjo polfinalno vstopnico se bodo ob 21.10 pomerili Američani in Švedi.

Hokej na ledu, moški – četrtfinale:

Sreda, 18. februar

Nathan MacKinnon je v drugi tretjini zadel za izenačenje na 2:2 na obračunu Kanade s Češko. | Foto: Reuters Nathan MacKinnon je v drugi tretjini zadel za izenačenje na 2:2 na obračunu Kanade s Češko. Foto: Reuters Pričakovano je bil silno zanimiv obračun četrtfinala hokejskega turnirja v Milanu med Kanado in Češko, dvema velesilama svetovnega hokeja. Čehi so v prvi tretjini povedli z 2:1, a so v drugi favoriti iz Severne Amerike prišli do izenačenja. Zadel je Nathan MacKinnon. V drugi tretjini so Kanadčani ostali brez kapetana Sidneyja Crosbyja, ki se je poškodoval in se ni več vrnil na led.

Osem minut do konca tretje tretjine je za novo vodstvo Češke zadel Ondrej Palat. Ko se je zdelo, da so Kanadčani pred šokantnim izpadom, je v 57. minuti dvoboja podaljšek izsilil Nick Suzuki (3:3). Je bil pa dodatek igre hitro odločen, za zmago Kanade s 4:3 je v 82. sekundi zadel Mitchell Marner.

Ondrej Palat je osem minut do konca rednega dela tekme zadel za vodstvo Češke s 3:2. | Foto: Reuters Ondrej Palat je osem minut do konca rednega dela tekme zadel za vodstvo Češke s 3:2. Foto: Reuters

Slovaki zanesljivo v drugi zaporedno olimpijski polfinale

Slovaški hokejisti so v četrtfinalu s 6:2 odpravili Nemčijo in bodo drugič zapored igrali v polfinalu. Edino kolajno na OI so do zdaj osvojili prav pred štirimi leti, ko so bili bronasti. | Foto: Reuters Slovaški hokejisti so v četrtfinalu s 6:2 odpravili Nemčijo in bodo drugič zapored igrali v polfinalu. Edino kolajno na OI so do zdaj osvojili prav pred štirimi leti, ko so bili bronasti. Foto: Reuters Slovaški hokejisti so v prvi tretjini prevladovali, terensko premoč pa kronali tik pred iztekom uvodnega dela, ko je zadel Pavol Regenda. Slovaška reprezentanca je v začetku druge tretjine z dvema hitrima goloma v pol minute pobegnila na 3:0, Dalibor Dvorsky pa je v 31. minuti zvišal na 4:0.

Nemci so v nadaljevanju vzpostavili ravnotežje in po asistenci Leona Draisaitla prek Lukasa Reichla znižali na 4:1, kar je bil rezultat prvih 40 minut. Regenda je v začetku zadnje tretjine zvišal na +4, Frederik Tiffels pa v 50. minuti nekaj upanja Nemcem vrnil z znižanjem na 5:2. Dobre štiri minute pred koncem so Nemci poskušali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a je Tomas Tatar z zadetkom v prazen gol pokopal še zadnje nemške upe.

Slovaki bodo tako drugič zapored igrali v polfinalu, do zdaj so bili na olimpijskih igrah najvišje pred štirimi leti, ko so osvojili edino kolajno - bron.

Polfinale bo v petek, tekma za bron v soboto, finale pa v nedeljo.

Hokej na ledu, moški – četrtfinale:

Sreda, 18. februar

