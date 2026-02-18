V živo: Kanada se muči, Slovaki v drugi zaporedni polfinale

Na olimpijskem moškem hokejskem turnirju v Milanu so znani prvi polfinalisti. To so Slovaki, ki so bili s 6:2 boljši od Nemcev. Ob 16.40 se je začel obračun Kanade in Češke. Slednji so v prvi tretjini povedli z 2:1, a so v drugi favoriti iz Severne Amerike prišli do izenačenja. Od 18.10 si nasproti stojijo branilci naslova Finci in Švicarji, za zadnjo polfinalno vstopnico pa se bodo ob 21.10 pomerili Američani in Švedi.

Ob 16.40 se je začela tekma favoritov za zlato Kanadčanov in Čehov, branilcem naslova Fincem bodo nasproti stali Švicarji, Američanom pa Švedi.

Slovaki zanesljivo v drugi zaporedno olimpijski polfinale

Slovaški hokejisti so v četrtfinalu s 6:2 odpravili Nemčijo in bodo drugič zapored igrali v polfinalu. Edino kolajno na OI so do zdaj osvojili prav pred štirimi leti, ko so bili bronasti. Foto: Reuters Slovaški hokejisti so v prvi tretjini prevladovali, terensko premoč pa kronali tik pred iztekom uvodnega dela, ko je zadel Pavol Regenda. Slovaška reprezentanca je v začetku druge tretjine z dvema hitrima goloma v pol minute pobegnila na 3:0, Dalibor Dvorsky pa je v 31. minuti zvišal na 4:0.

Nemci so v nadaljevanju vzpostavili ravnotežje in po asistenci Leona Draisaitla prek Lukasa Reichla znižali na 4:1, kar je bil rezultat prvih 40 minut. Regenda je v začetku zadnje tretjine zvišal na +4, Frederik Tiffels pa v 50. minuti nekaj upanja Nemcem vrnil z znižanjem na 5:2. Dobre štiri minute pred koncem so Nemci poskušali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a je Tomas Tatar z zadetkom v prazen gol pokopal še zadnje nemške upe.

Slovaki bodo tako drugič zapored igrali v polfinalu, do zdaj so bili na olimpijskih igrah najvišje pred štirimi leti, ko so osvojili edino kolajno - bron.

Polfinale bo v petek, tekma za bron v soboto, finale pa v nedeljo.

Hokej na ledu, moški – četrtfinale:

Sreda, 18. februar