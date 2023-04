V živo: Cortina vodi na Jesenicah

Začel se je finale Alpske lige, v katerem se za lovoriko merita HDD Sij Acroni Jesenice in Cortina. Prva tekma pravkar poteka v dvorani Podmežakla. Železarji so se v finale uvrstili brez polfinalnega poraza, s 4:0 so izločili Ritten, italijanska zasedba pa je v četrtek po sedmih tekmah izločila Red Bull Juniors in si prvič priigrala finalno vstopnico. Jeseničani so v finalu igrali že lani, ko je prvak postal Asiago. Prvak bo klub, ki bo zmagal štirikrat.