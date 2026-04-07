V ligi NHL se obeta kar nekaj zanimivih tekem

V noči na sredo bo v hokejski ligi NHL na sporedu kar enajst tekem. Prava poslastica pa se obeta na tekmi med Boston Bruins in Carolina Hurricanes.

Boston prihaja na gostovanje v Carolino, potem ko niso v najboljši formi, saj so na zadnjih treh tekmah zbrali tri zaporedne poraze, medtem ko je Carolina doma zelo učinkovita in je trenutno ena najboljših ekip v ligi. Hurricanes so letos enkrat že premagali Bruins. Pri Carolini najbolj blestita Sebastian Aho in David Pastrnak, ki bosta lahko najbolj nevarna tudi za Boston.

Obeta se zelo zanimiva tekma. Carolina ima prednost domačega ledu, medtem ko bo Boston po treh porazih zelo motiviran, zato lahko pričakujemo izenačeno tekmo.

Liga NHL, 7. april

Lestvica

