Prva priložnost, da se dokažejo slavljencu

Slovenska hokejska reprezentanca bo ob 18.30 odigrala uvodno tekmo pripravljalnega turnirja v Latviji. Prevetrena zasedba, v kateri ne manjka nestandardnih reprezentantov, se bo selektorju Matjažu Kopitarju, ki je včeraj praznoval 54. rojstni dan, v Liepaji za začetek dokazovala proti gostiteljem. Že pred tem se bodo pomerili Francozi in Belorusi.

Pred slovensko hokejsko reprezentanco je edini pripravljalni turnir pred dvema pomembnima domačima akcijama – februarskimi olimpijskimi predkvalifikacijami (Podmežakla) in aprilskim svetovnim prvenstvom drugega razreda (Tivoli).

V Liepajo, kjer se bodo risi merili z gostitelji Latvijci, Belorusi in Francozi, je selektor Matjaž Kopitar odpeljal precej nestandardno zasedbo. Deloma zato, ker je tako hotel, deloma pa so po besedah iz Hokejske zveze Slovenije seznam preoblikovale zdravstvene težave. Ker rezultat na Baltiku ne bo prvotnega pomena, bo povratnik na selektorskem položaju preizkusil nekaj obrazov, za katere upa, da bi jih v bližnji prihodnosti lahko priključil izbrani vrsti.

Deveterica risov, ki sodelujejo v Latviji, igra za Jesenice ali Olimpijo. Med njimi sta tudi napadalec Gašper Glavič in branilec Luka Zorko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kopitar je želel v Latviji v akciji videti vse tri najbolj konstantne vratarje (Gašper Krošelj, Matija Pintarič, Luka Gračnar) in dve izkušeni peterki, a se mu želja ni povsem uresničila. Poškodovanega Krošlja je v postavi zamenjal Olimpijin Žan Us, dan pred odhodom je odpadel še pomemben člen obrambe Blaž Gregorc, ki ga ni zamenjal nihče. Je pa še pred ponedeljkovim zborom postalo jasno, da ekipi zaradi poškodbe prav tako ne bo mogel pomagati član državnih prvakov David Planko, namesto katerega je vskočil Jeseničan Nejc Stojan.

Rok Tičar je eden najbolj izkušenih slovenskih reprezentantov v Latviji. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Med 24-erico je kar devet hokejistov, ki nosijo dres HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice v Alpski ligi, skoraj vsi, ki si kruh služijo na Poljskem in ligi EBEL, pa tudi novinec Luka Maver, ki čez lužo igra v univerzitetni ligi. Med reprezentančno bolj izkušenimi so Rok Tičar, Žiga Jeglič, Klemen Pretnar, Ken Ograjenšek, Anže Kuralt, Gračnar ... Selektor je pred odhodom v Latvijo dejal, da tudi nasprotniki najverjetneje ne bodo v popolnih postavah, saj novembrski turnirji ponujajo lepo priložnost za dokazovanje.

Slovenci se bodo danes najprej pomerili z gostitelji Latvijci, v petek sledi tekma z Belorusi, v soboto pa še s Francozi. Medtem ko sta prva slovenska nasprotnika člana elite, bodo galski petelini na prihodnjem svetovnem prvenstvu tako kot risi igrali v drugem razredu. Turnir bo konec aprila in začetek maja gostil ljubljanski Tivoli.

Turnir EIHC (Liepaja, 7.–9. november) Četrtek, 7. november

14.30 Francija - Belorusija

18.30 Latvija - Slovenija Petek, 8. november

14.30 Belorusija - Slovenija

18.30 Latvija - Francija Sobota, 9. november

12.30 Slovenija - Francija

16.30 Latvija - Belorusija

Slovenska reprezentanca za turnir v Latviji Vratarji: Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Matija Pintarič (Rouen, Francija), Žan Us (HK SŽ Olimpija, Alpska liga)

Branilci: Aljoša Crnovič, Nejc Stojan (oba HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Mark Čepon, Luka Zorko (oba HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Aleksandar Magovac (Poprad, Slovaška Tipsport liga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska), Jurij Repe (Košice, Slovaška Tipsport Liga)

Napadalci: Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Gašper Glavič, Andrej Hebar, Blaž Tomaževič (vsi HDD Sij Acroni Jesenice), Žiga Jeglič (Berani Zlin, Češka Extraliga), Luka Maver (American International College), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Rok Tičar (Oskarshamn, Švedska SHL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič, Kari Savolainen

