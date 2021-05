Slovence čakajo Poljaki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predzadnji tekmovalni dan hokejskega turnirja v Tivoliju bodo ob 13. uri odprli Ukrajinci in Francozi, ob 16.30 je na vrsti srečanje med Avstrijo in Romunijo, ob 20. uri bodo neporaženi Slovenci moči merili s Poljsko.

Slovenska hokejska reprezentanca, ki v Tivoliju nastopa pomlajena, se bo po zmagah nad Avstrijo, Francijo in Romunijo zvečer pomerila s Poljsko. Ta je za začetek po podaljšku strla Ukrajino, nato pa za zadetek izgubila s Francijo in Avstrijo.

Poljake v slovenski vrsti dobro pozna kar nekaj hokejistov, branilec Klemen Pretnar ter napadalca Luka Kalan in Gregor Koblar so zadnji sezoni preživeli v poljski ligi. Varovanci Matjaža Kopitarja, ki ga na turnirju bolj kot rezultat zanima, kako se manj izkušeni obrazi vklopijo v reprezentančno zgodbo in kako se nekateri znajdejo v glavnih vlogah, si danes lahko zagotovijo končno prvo mesto.

Turnir se bo končal v petek, Slovenci bodo za konec palice prekrižali z Ukrajino.

Turnir Beat Covid-19, Tivoli (15.–21. maj) 4. krog Četrtek, 20. maj

13.00 Ukrajina – Francija

16.30 Avstrija – Romunija

20.00 Slovenija – Poljska Lestvica:

1. Slovenija 3 tekme – 9 točk (razlika v golih 11:3)

2. Avstrija 3 – 6 (13:8)

3. Francija 3 – 6 (6:5)

4. Romunija 3 – 3 (5:10)

5. Poljska 3 – 2 (6:7)

6. Ukrajina 3 – 1 (8:16) 3. krog Torek, 18. maj

Romunija : Slovenija 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Ograjenšek 14. (Mašič, Magovac), Jezovšek 31. (Tomaževič, Crnovič), 52. (Magovac), Kuralt 32. (Repe), Simšič 58. (Ograjenšek, Pretnar)

Poročilo s tekme Avstrija : Ukrajina 9:3 (1:0, 5:1, 3:2)



Francija : Poljska 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

2. krog Ponedeljek, 17. maj

Francija : Slovenija 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Perret 9. (Berhon), 56. (Fleury); Simšič 10. (Repe, Pretnar; PP1), 28. (Kuralt, Pretnar), Ograjenšek 38. (Repe, Kuralt; PP1)

Poročilo s tekme



Avstrija : Poljska 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Ukrajina : Romunija 2:3 ( 2:2, 0:1, 0:0) 1. krog Nedelja, 16. maj

Poljska : Ukrajina 4:3* (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) – podaljšek Sobota, 15. maj

Slovenija : Avstrija 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Pešut 5. (Simšič), Koblar 7. (K. Čepon), Tomaževič 15. (Pretnar, Kuralt); Wolf 5. (Baumgartner, Haudum)

Poročilo s tekme



Romunija : Francija 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) 5. krog Petek, 21. maj

13.00 Francija – Avstrija

16.30 Poljska – Romunija

20.00 Ukrajina – Slovenija

Hokejska reprezentanca za turnir Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament (Tivoli, 15.–21. maj) Vratarji (4): Gašper Krošelj (Mlada Boleslav/češka Extraliga), Luka Gračnar (Black Wings Linz, IceHL), Matija Pintarič (Rouen/francoska Saxoprint Ligue Magnus), Žan Us (HDD Sij Acroni Jesenice)

Branilci (10): Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, poljska Hokej liga), Žiga Pavlin (Košice, slovaška Extraliga), Kristjan Čepon (Nica, francoska Saxoprint Lige Magnus), Jurij Repe (Frydek-Mistek, druga češka liga), Matic Podlipnik (Gyergyói HK, Erste liga, Romunija), Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Bine Mašič (vsi HDD Sij Acroni Jesenice), Aleksandar Magovac, Miha Štebih (oba HK SŽ Olimpija)

Napadalci (14): Anže Kuralt (Szekesfehervar, IceHL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, IceHL), Gregor Koblar, Luka Kalan (oba Unia Oswiecim/poljska Hokej liga), Luka Maver (American International College, NCAA), Aljaž Predan (Red Bull Juniors, Alpska liga), Rok Kapel (KAC II, Alpska liga), Nik Simšič, Tadej Čimžar, Žiga Pešut (vsi HK SŽ Olimpija), Žan Jezovšek, Blaž Tomaževič, Jaka Šturm, Jaka Sodja (vsi HDD Sij Acroni Jesenice)

Selektor: Matjaž Kopitar



() – v oklepaju je klub, za katerega je hokejist igral v iztekajoči se sezoni

