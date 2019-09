Prvi strelec Jesenic lanske sezone: Čas je, da se dokažem v tujini

Zadnji leti ključni član napada HDD Sij Acroni Jesenice Tadej Čimžar je trenutno na preizkušnji pri poljskih Katowicah. Vodstvo železarjev je Kranjčana poskušalo zadržati v svoji vrsti, a je 27-letnik ob našem klicu dejal, da je prišel čas za slovo. In tujino. Sploh prvič člansko konkurenco okuša zunaj Slovenije.

Do premiernega nastopa na članskem svetovnem prvenstvu

Otrok kranjske hokejske šole se je v Podmežaklo preselil pred štirimi leti in bil predvsem v zadnjih dveh sezonah nepogrešljiv član jeseniškega napada. V zadnjem tekmovalnem obdobju je bil v rednem delu Alpske lige na 39 tekmah z 22 zadetki in 33 asistencami najboljši strelec in podajalec svojega moštva, prav tako je bil po točkah pri vrhu lestvice vseh 17 kolektivov.

V zadnji sezoni si je najprej znova priboril vpoklic na priprave slovenske reprezentance, nato pa z risi zaigral na premiernem članskem svetovnem prvenstvu. V Kazahstanu, kjer so Slovenci na četrtem mestu ostali brez želenega napredovanja med elito, je v statistiko vpisal en zadetek.

Vsi trije železarji, ki so nastopili na aprilskem svetovnem prvenstvu, so se poslovili od Jesenic. David Rodman je odšel na Madžarsko, Čimžar in Luka Kalan pa Poljsko, kjer si bosta najverjetneje stala na nasprotnih bregovih. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dolgoletna želja

"Odhajam v tujino, to je lepa priložnost zame. Ne samo zaradi finančne plati, temveč sem imel že dlje časa željo, da se preizkusim v tujini," nam je še pred potjo na Poljsko, kjer je trenutno na preizkušnji, dejal Čimžar. Z železarji je dvakrat postal državni prvak in osvojil eno pokalno lovoriko: "Mislim, da so bila štiri leta na Jesenicah kar lepa doba. Morda je zdaj čas za to, da res pridejo mlajši. Jesenice ali pa Olimpija so lahko dobra odskočna deska, da greš lahko naprej, na dokazovanje v tujino."

Katowice, pri katerih se dokazuje dober teden, v novem tekmovalnem obdobju trenira Risto Dufva. Finec je v olimpijski sezoni sodeloval s slovensko hokejsko reprezentanco in na tekmovanju petih krogov sodeloval kot svetovalec takratnega selektorja Karija Savolainena.

W dzisiejszym meczu zadebiutuje testowany Słoweniec Tadej Cimzar 🇸🇮



Kieler (Rahm) - Tomasik, Jaśkiewicz, Krężołek, Pasiut, Da Costa - Franssila, Krawczyk, Rajamaki, Cimzar, Paszek - Cakajik, Wajda, Lahde, Uski, Turtiainen - Salmi, Michalski, Starzyński, Mularczyk — GKS Katowice Hokej (@GKSHokej) September 3, 2019

"To je lepa priložnost zame. Že dlje časa sem imel željo, da se preizkusim v tujini," pravi 27-letni centralni napadalec. Foto: Urban Meglič/Sportida

Med poletjem je bil v stiku tudi z železarji, ki jim želi boljše čase. "Precej sem tehtal. Bil sem v pogovorih z Jesenicami, veliko smo se slišali prek poletja, a na koncu sem se odločil, da je čas, da odidem v tujino. Ponavljam, res imam željo, da se dokažem še kje drugje kot v Sloveniji," pravi naš sogovornik, ki v času našega klica še ni prejel vsega izplačila Jesenic: "Nismo še 'pokriti'. Upam, da se to uredi in da bi tudi klub bolje stal, čeprav vemo, da denarja ni veliko. Mladim želim, da naberejo izkušnje."

Od Jesenic so se ob vseh tujcih poslovili tudi David Rodman (Madžarska, slovaška Extraliga), Luka Kalan (Poljska), Eric Pance (Madžarska, Erste liga), Nik Pem in Luka Bašič pa sta končala karieri.

Nik Zupančič bo na Poljskem vodil Unio Oswiecim, za katerega bodo igrali trije Slovenci: Klemen Pretnar, Luka Kalan in Gregor Koblar. Čimžar je v dresu Jesenic do enega od dveh naslovov prišel, ko ga je vodil Zupančič. Foto: Vid Ponikvar

Na nasprotni strani kot nekdanji selektor in trojica Slovencev

Če bo Čimžar uspešno prestal preizkušnjo, še zdaleč ne bo edini Slovenec v poljski prvi ligi. Nekdanji selektor slovenske reprezentance Nik Zupančič bo v tekmovanju vodil Unia Oswiecim, za katerega igra slovenski trio Klemen Pretnar (obramba), Luka Kalan (lani sta bila s Čimžarjem soigralca) in Gregor Koblar (napadalec).

Čimžar je pred dnevi na prijateljski tekmi debitiral prav proti Zupančičevim, ki so zmagali s 6:2. Moštvo nekdanjega selektorja, ki se je močno okrepilo (med vratnici so postavili tudi Clarka Saundersa), je slavilo na sedmih od osmih pripravljalnih tekmah.

Naslov bo branil GKS Tychy, ki je v finalu ugnal klub Cracovia Krakow.

