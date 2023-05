V živo: Američani res spet bronasti? Za zlato ob 19.20.

V finalu svetovnega hokejskega prvenstva, ki sta ga gostili Riga v Latviji in Tampere na Finskem, se bosta v nedeljo zvečer (19.20) pomerili reprezentanci Kanade in Nemčije. Javorjevi listi lovijo svojo 28. zvezdico, Nemci, ki so v polfinalu senzacionalno izločili Američane, pa sploh prvi naslov v zgodovini. Za tolažilni bron igrata izbrani vrsti Latvije in ZDA (14.20). Rezultat lahko na Sportalu spremljate v živo.

Svetovno prvenstvo, finale in tekma za 3. mesto (Tampere): Nedelja, 28. maj

Foto: Guliver Image "To je orjaški korak za nemški hokej in doma nam bo prinesel medijsko prepoznavnost, ki jo še kako potrebujemo. To je res velika stvar," je bil po včerajšnjem polfinalu, v katerem so Nemci po podaljšku s 4:3 premagali ZDA vesel nemški napadalec Sam Soramies. "To je neverjeten trenutek, presrečni smo. Nimam besed," je povedal njegov soigralec Maximiliam Kastner.

Nemci so pripravili senzacijo, v finalu svetovnega hokejskega prvenstva so zaigrali le dvakrat doslej. Prvič davnega leta 1930, ko so se v Berlinu pomerili prav s Kanado in izgubili z 1:6. Pa leta 1953 na čudnem in močno okrnjenem svetovnem prvenstvu v Švici – igrale so samo evropske reprezentance, manjkala je tudi izbrana vrsta Sovjetske zveze -, zasedli drugo mesto za zlatimi Švedi.

Leta 1932 so na prvenstvu v ZDA osvojili bronasto odličje, dvakrat pa so bili četrti. Leta 2010 na domačem prvenstvu in nazadnje leta 2021 v Rigi.

Foto: Guliverimage Kanadčani na drugi strani si s 27 naslovi prvakov delijo prvo mesto na večni lestvici z Rusijo in njeno predhodnico Sovjetsko zvezo, z novo zvezdico pa bi sami skočili na vrh.

Nemci so v četrtfinalu s 3:1 izločili Švico, v polfinalu še ZDA s 4:3. Kanadčani pa so v četrtfinalu s 4:1 izločili branilce naslova Fince in včeraj v polfinalu z nekaj težavami še Latvijce (4:2).

Popoldne se bosta v tekmi za tretje mesto pomerili reprezentanci Latvije in ZDA. Latvijci medalje s svetovnih prvenstev še nimajo, Američani pa imajo devet bronastih. "Tole peče," je po včerajšnjem porazu priznal ameriški vratar Casey DeSmith, a dodal: "Bronasta medalja ni tisto, po kar smo prišli, je pa vseeno kar velika čast. Na tem prvenstvu je veliko odličnih ekip."