Ste se zamislili, ste se zbudili?

Pogled pred nadaljevanjem SP v hokeju drugega razreda

Slovenska hokejska reprezentanca je vnovič dokazala, kako različna obraza ima lahko februarja, ko so vsi oklepniki še v klubskih pogonih, ter aprila/maja, ko nekateri prave tekme niso odigrali že skoraj dva meseca. Od favorita, izbrane vrste, ki pozimi na olimpijskih igrah premaga ZDA, do moštva, ki se spomladi muči, zapravlja prigarani ugled in ne zmore premagati Velike Britanije, ki zmage nad Slovenijo do nedelje ni videla že skoraj dve desetletji.

Resda je na Madžarskem slovenska zasedba spremenjena od tiste z olimpijskih iger, a v njej je še vedno 18, po zlomljenem rebru in koncu prvenstva Matije Pintariča 17 hokejistov, ki so pred dvema mesecema drsali na tekmovanju petih krogov. Njihova igra pa vse prej kot spodbudna. Manjka igralec, ki bi, pa čeprav je hokej ekipni šport, delal razliko. Tisti, ki bi v trenutku panike slovenski voz povlekel naprej, znal zadeti. Vse bolj je očitno, da Sloveniji, in to že med drugoligaško druščino, neizmerno manjkajo nekateri izkušenejši, v zadnjih letih standardni člani, in da bo priključitev novih obrazov, med katerimi z izjemo Jana Drozg ni pretirano mladih fantov, vse prej kot lahka.

Če je selektor Kari Savolainen v Pjongčangu postavil skupaj preverjena napada Roka Tičarja, Roberta Saboliča, Žigo Jegliča ali pa Jana Urbasa, Jana Muršaka, Miho Verliča, ima ob odsotnosti Jegliča in Muršaka tokrat zahtevnejšo nalogo. Za zdaj ji v slovenskem štabu niso bili kos. Že med pripravami je veliko menjal, tudi zdaj na prvenstvu, a prave rešitve pri sestavi mu še ni uspelo najti.

Slovenija se v napadu muči, vsak zadetek je prigaran, ob vseh zapravljenih strelih je obup na obrazih večji. Na drugi strani pa tekmeci delujejo z neznosno lahkotnostjo, podprto z borbenostjo in željo premagati tistega, ki je še pozimi naslove in zapise v medijih čez lužo polnil z besedami "Sramota ZDA", "Nedopustno", "Katastrofa" ... Zdi se, da je ob slovenski mlahavosti, neodločnosti in napakah, vsakič ko nasprotnik pridrsa pred vrata Gašperja Krošlja, nevarnost za nov zadetek v slovenskem golu velika. Zelo velika. Kot bi v slovensko tretjino prihajal velikan z vrha svetovne lestvice, kot bi bila slovenska samozavest močno načeta.

Slovenci, ki so pred prvenstvom opozarjali, da se ne smejo spuščati na raven nasprotnika, pač pa zadržati svojo, so po ponedeljkovem porazu spet objokovali zapravljene priložnosti in se spraševali, kdaj se bo nesreča nehala zgrinjati nadnje. A srečo si moraš zaslužiti. To so že večkrat ponovili. Kot kaže, si je še niso, kot si s prikazanim niso zaslužili napredovanja med elito.

Misel na to je po dveh porazih pozabljena, misija Budimpešta se je spremenila v misijo obstanka v drugem kakovostnem razredu in begom pred milo rečenim katastrofalnim nazadovanjem v tretji razred, v katerem je bila zadnjič pred več kot 20 leti. "Moramo se zamisliti," "Moramo se zbuditi," sta po porazu proti Veliki Britaniji in Poljski sporočila izkušena člana napada naše vrste Rok Tičar in Jan Urbas.

Slovenci imajo danes tekmovanja prost dan, nato pa jih čakajo še tri tekme z višje postavljenimi reprezentancami (Madžarska, Kazahstan, Italija) od tistih, s katerimi so se na prvenstvu opekli. In kaj lahko za obstanek ne bo dovolj le ena zmaga, pač pa bodo potrebovali dve … Skrajni čas za bujenje, za pogled v ogledalo, za opozorilni klic, saj zna biti kmalu že prepozno.