Komu finalni vstopnici?

Kanadčani in Američani so se pomerili že v predtekmovanju letošnjega svetovnega prvenstva. S 5:1 so slavili Američani. Kdo bo napredoval v nedeljski finale? Foto: Guliverimage

Med zadnjimi štirimi izbranimi vrstami v Rigi so le še tiste, ki so predtekmovalni del igrale skupaj v skupini B. Na vrhu te so pred izločilnimi boji s šestimi zmagami končali Američani. Ti so bili v četrtfinalu najbolj prepričljivi od vseh polfinalistov. Slovake so odpravili s kar 6:1.

Njihov tekmec bo ob 13.15 Kanada. Ta je po neprepričljivem začetku SP, ko je izgubila trikrat zapored, prav do zadnje tekme predtekmovanja čakala, ali se bo sploh uvrstila v četrtfinale. Do tega so ji pomagali tudi Nemci. Kanadčani so nato v četrtfinalu pripravili lepo presenečenje in v podaljšku izločili enega glavnih favoritov za zlato, Rusijo.

Na medsebojnem srečanju v predtekmovanju so zanesljivo slavili Američani (5:1).

ZDA so se naslova svetovnih prvakov veselili dvakrat, zadnjič leta 1960, Kanadčani pa 26-krat, zadnjič leta 2016. Enega več imajo v seštevku hokejisti nekdanje Sovjetske zveze in današnje Rusije.

Branilci naslova Finci so Nemce v predtekmovanju tesno premagali (2:1). Foto: Guliverimage

V drugem polfinalu si bodo nasproti stali branilci naslova Finci in Nemci, ki so tako daleč prišli prvič po 11 letih. Severnjaki so predtekmovanje končali na drugem mestu, v četrtfinalu pa z nogometnih 1:0 izločili Čehe. Nemci so v izločilne boje štartali s tretjega mesta, še minuto pred koncem srečanja s Švico je kazalo, da se bodo poslovili, nato pa so izsilili podaljšek in napredovali po izvajanju kazenskih strelov.

Ko sta se reprezentanci pomerili v predtekmovanju, so zmagali Finci. Bilo je tesno (2:1).

Finci so bili do zdaj prvaki trikrat, Nemci še nikoli. Dvakrat so prišli do srebra, in sicer daljnega leta 1930 in 1953.