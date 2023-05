V živo: Latvijci povedli proti Kanadi, se obeta nova senzacija?

Le še štiri moštva so ostala v boju za odličja na svetovnem hokejskem prvenstvu. Kdo se bo v velikem finalu udaril za naslov svetovnega prvaka? Trenutno se v Tampereju merita 27-kratna svetovna prvakinja Kanada in Latvija, ki se je prvič uvrstila v polfinale. Ob 17.20 pa bodo za finale obračunali na tem prvenstvu neporaženi Američani in Nemci. Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

Svetovno prvenstvo, izločilni boji* Polfinale (Tampere) Sobota, 27. maj

Le še dva tekmovalna dneva sta ostala do konca svetovnega hokejskega prvenstva, na katerem so sodelovali tudi Slovenci, ki jim v predtekmovanju ni uspelo uresničiti cilja. Ta je bil obstanek med elito, tako da bodo prihodnje leto igrali rang nižje, v Bolzanu se bodo za vrnitev med reprezentančno smetano borili z Italijo, Madžarsko, Južno Korejo, Japonsko in Romunijo.

Sobota na prvenstvu je rezervirana za polfinalna obračuna, ki ju bodo odigrali v Tampereju. Branilci naslova Finci so upali, da se bodo za odličja znova potegovali pred domačim občinstvom, a so tekmovanje že končali. V ponovitvi zadnjih treh finalov svetovnih prvenstev so jih v četrtfinalu s 4:1 premagali in izločili Kanadčani.

Hokejisti iz zibelke hokeja vselej spadajo v najožji krog favoritov, svetovni prvaki so bili že 27-krat, kar je rekord. Tudi tokrat bodo v vlogi favorita. Nasproti jim bo namreč stala sogostiteljica prvenstva Latvija. Latvijci so še nekaj minut pred koncem predtekmovanja trepetali za napredovanje v četrtfinale, naposled jim je to z zmago nad Švico uspelo, v četrtfinalu pa so pred domačimi gledalci v Rigi priredili prvovrstno presenečenje. Na kolena so spravili favorizirane Švede (3:1), premagali so jih šele drugič v zgodovini (prvič so jih na prvenstvu leta 2009) in spisali zgodovino, saj so se premierno uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva. Eden od junakov velike zmage je bil vratar Arturs Šilovs s 40 obrambami.

"Mislim, da smo že leta verjeli, da nam to lahko uspe, a nam je vedno nekaj zmanjkalo. Kljub temu smo verjeli, nadaljevali in znova pokazali značaj te ekipe, kar se nam je obrestovalo," pravi kapetan Latvijcev. Foto: Guliverimage

"Mislim, da smo že leta verjeli, da nam to lahko uspe, a nam je vedno nekaj zmanjkalo. Kljub temu smo verjeli, nadaljevali in znova pokazali značaj te ekipe, kar se nam je obrestovalo. Naprej gremo korak za korakom, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Za ta uspeh so zaslužni tudi naši navijači, ki kupujejo vstopnice, zapravljajo veliko denarja, da si ogledajo naše tekme. Velik del uspeha pripada Artursu (Silovsu), ki nas rešuje, ko naredimo napako, a te smo precej omejili in si dali priložnost za nekaj več," je po zgodovinskem dnevu dejal latvijski kapetan Kaspars Daugavins.

Najboljši strelec Latvijcev je s petimi goli Rodrigo Abols, pri Kanadčanih je največ, prav tako pet golov, dosegel Lawson Crouse, izjemno razpoložen je tudi branilec MacKenzie Weegar s tremi goli in sedmimi asistencami. Kanadski vratar Samuel Montembeault je tretji najbolj zanesljiv vratar prvenstva, na petih tekmah je zaustavil 94,92 odstotka strelov, Silovs je med vratnicama stal kar na vseh osmih obračunih in bil pri svojem delu 92,59-odstotno uspešen. Latvijci imajo najboljši "penalty-kill" prvenstva, kar 96-odstoten – z igralcem manj so igrali 25-krat in prejeli le en gol.

Ekipi sta se na tem prvenstvu že pomerili, Latvijcem tista uvodna tekma prvenstva ni ostala v najlepšem spominu, saj so izgubili s kar 0:6. Lahko tokrat zrežirajo podvig? To bo jasno okoli 15.30, saj bosta reprezentanci na led v Tampereju stopili kot prvi. Tudi če jim ne uspe, so že dosegli največji reprezentančni uspeh.

Američani pripravljeni na preskok iz "bronaste dobe"?

Ob 17.20 sledi drugi polfinale. Za finalno vstopnico se bodo pomerili Američani in Nemci. Prvi so bili v predtekmovanju izjemno prepričljivi, premagali so vseh sedem nasprotnikov, nato pa se v četrtfinalu Čehom maščevali za lanski poraz v boju za bron.

V drugem polfinalu si bodo nasproti stali neporaženi Američani in Nemci. Ko so se srečali v predtekmovanju, je bilo tesno, s 3:2 so zmagali prvi. Foto: Guliverimage

Američani so na osmih tekmah prejeli zgolj osem golov, da je bilo tako, je skrbel tudi vratar Pittsburgh Penguins Casey DeSmith, ki je bil na petih tekmah 94,96-odstotni zanesljiv, kar ga uvršča na drugo mesto, v povprečju je prejel le 1,19 gola na tekmo. Reprezentanca ZDA je bila za zdaj v napadu najbolj učinkovita, na osmih tekmah so dosegli kar 37 golov. Pod sedem se je podpisal najstnik Cutter Gauthier, T. J. Tynan je pri 11 točkah (en gol, deset asistenc), Rocco Niccolas Grimaldi pri 10 (štirje goli, šest asistenc).

Američani, ki imajo tretji najboljši power-play, in sicer kar 31,2-odstoten, želijo končati bronasto dobo, bronasti so bili v letih 2013, 2015, 2018, 2021. Zadnji naslov prvakov ima že dolgo brado, sega v leto 1960, od zadnjega srebra je minilo še dlje, zadnjič so bili podprvaki leta 1956.

Po tesnih porazih zmagoviti niz

Na poti do finala jim bo presenetljivo nasproti stala Nemčija, ki sicer v zadnjih letih dokazuje, da spada v širši krog favoritov. Nemci so prvenstvo odprli s tremi zahtevnimi tekmami in vse tri – proti ZDA, Švedski in Finski – odprli z bolečimi porazi za zgolj zadetek. Nato so na vrsto prišli štirje lažji tekmeci, premagali so Avstrijce, Madžare, Francoze in Dance in si zagotovili četrtfinale.

V tem jim je nasproti stala najboljša reprezentanca predtekmovanja druge skupine Švica, proti kateri so nadaljevali zmagoviti niz. Švicarje so premagali s 3:1 in napredovali v polfinale, v katerem se bodo borili za četrto odličje na svetovnih prvenstvih. Zadnjič so do njega prišli daljnega leta 1953, ko so drugič postali podprvaki, v zbirki pa imajo še en bron. Nemci so se zadnjič za kolajne borili leta 2021, ko jih je v boju za tretje mesto premagala ravno ZDA.

Nemci se potegujejo za prvo odličje na svetovnih prvenstvih po letu 1953. Foto: Guliverimage

Na tokratnem prvenstvu je med napadalci najbolj nevaren John Peterka s petimi goli in petimi asistencami, Nico Sturm je s šestimi goli najboljši strelec, branilec Kai Wissmann je golu dodal devet asistenc. Nimajo pa Nemci najbolj zanesljivega vratarja, Mathias Niederberger je na sedmih tekmah zaustavil 91,1 odstotka strelov, kar ga uvršča na 11. mesto.

Ekipi sta se srečali že v predtekmovanju, ko je bilo izjemno tesno, Nemci so ob koncu druge tretjine povedli z 2:1, na koncu so se zmage s 3:2 veselili Američani. Kako bo tokrat?