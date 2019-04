V živo: Slovenci so se v dobri minuti povsem približali

Slovenska hokejska reprezentanca pravkar igra uvodno srečanje svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda. Nasproti ji stoji gostitelj Kazahstan, ki ima na domačem prvenstvu pred očmi le en cilj, napredovanje v elito. Barys Arena kljub drugačnim napovedim ni razprodana. Na uvodni tekmi je Južna Koreja visoko, s 5:1 premagala Madžarsko, favoriti prvenstva Belorusi so odpor Litve strli s 4:3. Prva- in drugouvrščena reprezentanca bosta napredovali v elitno divizijo, zadnja pa bo nazadovala v tretji razred reprezentančnega hokeja.

SP, divizija I, skupina A, 1. krog



Slovenija : Kazahstan 2:3* (0:3, -:-, -:-)

0:1 Mihailis 4. (Dietz, St. Pierre, PP1), 0:2 Nekryach 10., 0:3 Mihailis 16. (Dietz, St. Pierre, PP1), 1:3 Kuralt (Ograjenšek, Kopitar), 2:3 D. Rodman



PP1-zadetek z igralcem več

*tekma se je začela ob 16. uri



Postava Slovenije: Pintarič, Gračnar, Us; Kovačević, Podlipnik, Sabolič, Kopitar, D. Rodman; Gregorc, Magovac, Kuralt, Verlič, Ograjenšek; Pretnar, Repe, Pance, Goličič, Drozg; Štebih, Kalan, Zajc, Čimžar, Hebar.



Postava Kazahstana: Karlsson, Kudrjavtsev; Makljukov, Metalnikov, Mihailis, St. Pierre, Bochenski; Dietz, Orekhov, Nekryach, Boyd, Ševčenko; Šalapov, Klešenko, Rymarev, Šestakov, Petuhov; Semjonov, Asetov, Žailauov, Sagadejev, Akolzin. Selektor: Andrej Skabelka

Kazahstanski Nursultan (nekdanja Astana) bo do nedelje prizorišče svetovnega hokejskega prvenstva drugega kakovostnega razreda, na katerem se domačini, Slovenci, Belorusi, Madžari, Južni Korejci in Litovci borijo za dve vstopnici, ki vodita v elito (Sp v tej bo 2020 v Švici). Glavni favoriti so Belorusi, ki so lani prvič po desetletju in pol izpadli iz elitne divizije.

Slovenski reprezentanti pravkar igrajo prvo tekmo, merijo se z zahtevnim tekmecem, gostiteljem Kazahstanom. Domačini, ki jih zanima le napredovanje, so pričakovali razprodano Barys Areno (sprejme slabih 12 tisoč gledalcev), a ta še zdaleč ni polna.

Kazahstanci izkoriščali slovenske izključitve

Kazahstanci so v prvi tretjini izkoriščali slovenske kazni in bili boljši nasprotnik. Slovenci so sprožili le dva strela na njihova vrata. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Varovancem Iva Jana po letu 2015 na svetovnem prvenstvu pomaga tudi prvi zvezdnik SP Anže Kopitar, v napadu s katerim igrata izkušeni David Rodman in Robert Sabolič. V slovenskih vratih je začel Matija Pintarič (njegova menjava je Luka Gračnar), ki je moral v 4. minuti prvič po plošček v svojo mrežo. Kazahstanci so dolgo čakali, preden so ob številčni prednosti (izključen je bil Klemen Pretnar) prišli do resne priložnosti, po strelu naturaliziranega Darrena Dietza je pred golom palico podstavil Nikita Mihailis in zadel za 1:0.

Po napaki slovenske obrambe je v 10. minuti z bližine na +2 zvišal Anton Nekryach. V 16. minuti so gostitelji še drugič kaznovali slovensko nedisciplino (risi so si v prvi tretjini nabrali osem kazenskih minut), Pintarič je prvi strel še odbil, nato pa je odbitek v gneči v gol za 3:0 pospravil Mihailis in postavil izid prvih 20 minut.

Fotogalerija, SP, 1. krog (Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida)

1 / 43 2 / 43 3 / 43 4 / 43 5 / 43 6 / 43 7 / 43 8 / 43 9 / 43 10 / 43 11 / 43 12 / 43 13 / 43 14 / 43 15 / 43 16 / 43 17 / 43 18 / 43 19 / 43 20 / 43 21 / 43 22 / 43 23 / 43 24 / 43 25 / 43 26 / 43 27 / 43 28 / 43 29 / 43 30 / 43 31 / 43 32 / 43 33 / 43 34 / 43 35 / 43 36 / 43 37 / 43 38 / 43 39 / 43 40 / 43 41 / 43 42 / 43 43 / 43

Litovci namučili Beloruse

Na drugi tekmi dneva so hokejisti Litve, ki velja za outsiderko skupine in se je lani iz tretjega razreda prebila v drugega, namučili favorite skupine Beloruse. Ti so lani prvih po skoraj desetletju in pol izpadli iz elite, zanima jih le ekspresna vrnitev v najkakovostnejši reprezentančni razred. Belorusi so bili sicer kakovostnejši nasprotnik, a so hokejisti z Baltika iz 13 strelov zadeli kar trikrat in poskrbeli za rezultatsko tesno tekmo.

Še več, Litovci so že po osmih minutah in pol presenetljivo vodili z 2:0, a so Belorusi že do prvega odmora povedli s 3:2, v zadnji tretjini pa prednost zvišali na +2. Litva je sedem minut pred koncem znižala na 3:4, ob koncu pa izenačenje in vsaj točko lovila brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se ji načrt ni izšel.

Južna Koreja je napolnila mrežo Madžarov. Že v torek ob 12. uri bo ta azijska reprezentanca nasprotnica Slovenije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Korejci visoko odpravili Madžare

Prvenstvo sta odprli Madžarska in Južna Koreja, ki je lani izpadla iz elite in vsaj na uvodu dokazala, da zna biti še kako trd oreh. Varovanci nekdanjega NHL-ovca Jima Paeka so pridno izkoriščali napake madžarske obrambe, bili učinkoviti, hkrati pa imeli zelo razpoloženega vratarja Matta Daltona (zaustavil je 36 strelov od 37, Korejci so sprožili 28 strelov), enega od treh naturaliziranih Korejcev na prvenstvu. Za prvo zmago na SP so Madžare ugnali s 5:1, Sang Wook Kim (dva zadetka in asistenci) in Jin Hui Ahn (zadetek, tri asistence) sta sodeloval pri skoraj vseh zadetkih.

Slovenci v torek ob 12. uri proti Korejcem

Le 18 ur po dvoboju s Kazahstanom rise čaka že nova tekma. V torek ob 12. uri jim bo nasproti stala Južna Koreja.

Prva in druga reprezentanca prvenstva bosta napredovali v elito, zadnja pa bo nazadovala v divizijo I, skupino B.