Slovenci zvečer proti Romunom po drugo zmago

Slovenska hokejska reprezentanca bo po zanesljivi uvodni zmagi proti Litvi (4:2), ki je ob koncu torkovega srečanja izkoristila slovensko nezbranost in kozmetično omilila poraz, ob 19. uri odigrala drugo tekmo domačega prvenstva. Palice bo prekrižala z Romunijo, ki je v tem razredu svetovnega hokeja zadnjič igrala pred 20 leti.

Za Romune bo to prva tekma prvenstva, saj so bili v torek še prosti. Reprezentanci sta se zadnjič srečali na aprilski pripravljalni tekmi, ko Slovenci niso zaigrali v najmočnejši postavi. Varovanci Matjaža Kopitarja so takrat s tremi zadetki v zadnji tretjini zmagali s 3:0. Danes si v primerjavi s prvo tekmo prvenstva želijo boljšo učinkovitost, sploh ob igralcu več, manj napak in podarjenih priložnosti nasprotniku, pa tudi več gledalcev na tribunah, ki so v torek precej samevale.

Madžari po drugo zmago proti Litvi

Bolj živahno kot na uvodni slovenski tekmi proti Litvi je bilo na tribunah Tivolija v torek na dvoboju med Madžarsko in Južno Korejo, vzhodni sosedi imajo v Ljubljani bučno podporo navijačev, ki naj bi kupili okoli 800 kompletov vstopnic. Danes bodo znova prišli na svoj račun, njihovim hokejistom bo po zanesljivi zmagi nad azijsko reprezentanco (5:1) nasproti stala Litva.

Madžari so po prvem dnevu na prvem mestu lestvice, tik pred Slovenijo. Pričakujemo lahko, da bosta sosedi po prostem četrtku v petek ob 19. uri odigrali enega ključnih obračunov za končno prvo mesto. V elito napredujeta zmagovalec in drugouvrščena reprezentanca.