Šok za Švicarje, Američani izločili Čehe

Nemci so v četrtfinalu izločili Švicarje, ki so v predtekmovanju navdušili, nato pa ostali brez bojev za odličja. Foto: Guliverimage

Na svetovnem hokejskem prvenstvu v Tampereju in Rigi sta znana prva polfinalista. To so Američani in Nemci. Prvi so s 3:0 izločili Čehe, drugi pa s 3:1 Švicarje. Zvečer sledi ponovitev zadnjih treh finalov svetovnega prvenstva med branilci naslova Finci in Kanadčani, gostitelje Latvijce pa čaka bitka s Švedi.

Svetovno prvenstvo, izločilni boji* Četrtfinale (Tampere in Riga) Četrtek, 25. maj Polfinale (Tampere) Sobota, 27. maj

13.20 prvi polfinale

17.20 drugi polfinale Finale in tekma za 3. mesto (Tampere) Nedelja, 28. maj

14.20 tekma za 3. mesto

19.20 finale



*slovenski čas, Tampere in Riga sta +1 h

Na svetovnem hokejskem prvenstvu so na vrsti izločilni boji. Četrtfinali potekajo v Tampereju in Rigi, boji od polfinala naprej pa le v Tamepreju.

V Rigi sta se pomerili prvouvrščena reprezentanca skupine B Švica in četrtouvrščena iz skupine A Nemčija. Švicarji so v predtekmovanju navdušili, a proti Nemcem niso našli odgovora za zmago. Tako kot lani, ko so predtekmovanje končali kot prvi, so se poslovili v prvem krogu izločilnih bojev.

Nemci so temelj za zmago postavili z dobro obrambno igro, pa čeprav so od 32. minute igrali brez najboljšega branilca Moritza Seiderja, ki je za nameren udarec tekmeca dobil kazen igre. A ne njegove odsotnosti ne petminutne kazni ob tem prekršku Švica ni izkoristila, Nemci so to obdobje zdržali, takoj zatem pa ob izenačenih močeh na ledu spet povedli, zadel je John Peterka.

Ključno za razplet polfinala je bilo obdobje v zadnjih minutah druge tretjine. Po nemškem golu za 2:1 so imeli Švicarji še eno številčno prednost, toda namesto izenačenja so doživeli hladen tuš, saj je Nico Sturm pobegnil v protinapad in zadel za 3:1.

Zadnja tretjina je sicer minila v premoči Švicarjev, ki pa je ostala neizkoriščena. Borbeni Nemci na čelu z vratarjem Mathiasom Niederbergerjem niso več klonili, tako da se je Nemčija veselila velikega uspeha.

Nemci so zadnje odličje na svetovnem prvenstvu osvojili leta 1953, ko so bili srebrni.

Američani so v četrtfinalu s 3:0 izločili Čehe in si zagotovili polfinalno vstopnico. Foto: Guliverimage

Američani poslali domov Čehe

Američani so prevladovali skozi celotno srečanje, Matt Coronato je v 13. minuti zadel za vodstvo, Nick Perbix je na polovici srečanja zvišal na 2:0, končnih 3:0 pa je v 50. minuti postavil Cutter Gauthier, ki je dosegel sedmi zadetek na prvenstvu. Američani so sprožili 34 strelov na tekmečeva vrata, Čehi pa so proti golu Caseyja DeSmitha sprožili 15 strelov, a je ta vse zaustavil.

Bodo Američani po bronastih odličjih v letih 2013, 2015, 2018, 2021 tokrat storili korak naprej?

Za enega od lanskih finalistov se bo SP končalo

Zvečer bodo na delu oboji gostitelji. Poslastica se obeta v Tampereju, kjer bodo gledalci priča ponovitvi lanskega finala med Finci in Kanadčani. Reprezentanci se nista srečali le v zadnjem finalu, pač pa kar v zadnjih treh finalih. Obe reprezentanci sta v predtekmovanju petkrat zmagali in dvakrat izgubili. Lani so se naslova svetovnih prvakov veselili Finci. Se bodo letos prebili v boje za odličja ali bodo tam igrali Kanadčani? V četrtfinalu se bodo pomerili finalisti zadnjih treh prvenstev Finci in Kanadčani. Foto: Guliverimage

V Rigi se bodo zvečer Latvijci, ki so zadnji dan predtekmovanja trepetali za četrtfinale, na koncu pa zasedli tretje mesto skupine, pomerili s Švedi. Ti so v Tampereju zasedli drugo mesto, po hudem boju so v bitki za prvo mesto skupine po podaljšku izgubili proti Američanom. Latvijci bodo izzvali Švede. Foto: Guliver Image