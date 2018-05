V živo: Slovaki hitro vrnili Avstriji

Svetovno prvenstvo v hokeju, 5. dan

Dan v Kobenhavnu odpirata reprezentanci Avstrije in Slovaške, ki še iščeta pod do prve zmage, v Herningu pa se z debitantko med elito Južno Korejo meri Latvija. Zvečer boj čaka še neporažene Švicarje in Čehe, zgodil se bo sosedski obračun med favoriziranimi finskimi levi in Norvežani.

Avstrijska hokejska reprezentanca je po dveh porazih in eni točki pred tretjim obračunom z odprtimi rokami sprejela NHL-okrepitev. Slovenskim severnim sosedom od današnje tekme pomaga napadalec Philadelphia Flyers Michael Raffl.

Avstrijci bodo popoldne poskušali streti Slovake, ki prav tako po dveh tekmah še nimajo zmage. Vsaka točka na računu Avstrije bi bila zelo pomembna v boju za obstanek, v katerem v skupini A za zdaj najslabše kaže Belorusom, ki so sredi prvenstva menjali selektorja. Slovaki, ki si prav tako želijo zmage, so upali, da jim bo po koncu sezone v ligi NHL na pomoč prišel veteran med stebri obrambe Zdeno Chara, a 41-letnika zaradi poškodbe roke na bo na danskem ledu. Slovaška hokejska reprezentanca letos ne more izpasti v nižji rang tekmovanja, saj prihodnje leto gosti prvenstvo elitne šestnajsterice.

Popoldne se bosta udarili še Latvija in Južna Koreja. Za obema je hud poraz na zadnji tekmi. Hokejisti iz baltske dežele so s kar 1:8 izgubili proti Fincem, Korejci pa z 0:10 proti Kanadčanom. Presenečenje bi bilo, če bi proti Latvijcem prišli do točke.

NHL-ovci prihajajo tudi v domačo in švicarsko reprezentanco Po izpadu San Jose Sharks v konferenčnem polfinalu se bo Švicarjem na prvenstvu pridružil mladi napadalec Timo Meier, še pomembnejši okrepitvi pa si obetajo Danci. Gostitelje bosta okrepila napadalec Mikkel Boedker in branilec Jannik Hansen, za katerima je v ligi NHL že več kot 600 tekem.

Finci so mrežo Latvije in Koreje zatresli po osemkrat. Kako jim bo šlo proti Norvežanom? Foto: Reuters

Sosedski obračun

Večer je rezerviran za razpoložene finske leve, ki so po dveh tekmah stoodstotni, tako Latvijce kot Korejce so nadigrali z 8:1. Tokrat bodo najboljšemu strelu in podajalcu prvenstva (na dveh tekmah 4 goli in 6 podaj) Sebastianu Ahoju in soigralcem nasproti stali sosedi Norvežani, ki imajo na računu zmago po kazenskih strelih in poraz po podaljšku

Zvečer bosta na led stopila še po dveh tekmah neporažena Švica in Češka, ki je enkrat izgubila in enkrat zmagala po podaljšku. Kdo se bo v boju za tretje mesto znašel bolje?

Skupina A

16.15 Avstrija – Slovaška

20.15 Češka – Švica

Lestvica skupine A 1. Rusija 3 tekme - 9 točk

2. Švedska 3 - 9

3. Švica 2 - 5

4. Francija 2 - 3

5. Češka 2 - 2

6. Slovaška 2 - 1

7. Avstrija 2 – 1

8. Belorusija 3 - 0

Skupina B

16.15 Južna Koreja – Latvija

20.15 Finska – Norveška