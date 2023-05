Vroče ob koncu, a Slovenci še tretjič izgubili

Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva še tretjič izgubila, tokrat je proti Norveški, proti kateri je bilo točke bolj realno pričakovati kot proti prvima dvema tekmecema (Švica, Kanada), klonila z 0:1. Slovenci so v zadnjih sekundah pritiskali brez vratarja, bili blizu izenačenju, a jim Henrika Haukelanda ni uspelo premagati. Slovenci bodo imeli v sredo tekmovalni premor, v četrtek ob 15.20 pa jih čaka obračun s Češko. Na drugi popoldanski tekmi so Danci premagali Avstrijce. Ob 19.20 bosta na sporedu tekmi Francija-Madžarska in Švica-Kazahstan.

Svetovno prvenstvo, Riga Torek, 16. maj

Slovenija : Norveška 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

0:1 Berg-Paulsen (Johannesen, Olsen, 15.) Postava Slovenije: Krošelj, Gračnar; Gregorc, Pavlin, Urbas, Jeglič, Verlič; Magovac, Čepon, Sabolič, Tičar, Kuralt; Crnović, Mašič, Drozg, Simšič, Ograjenšek; Štebih, Zajc, Pance, Čimžar, Tomaževič. Selektor: Matjaž Kopitar

Postava Norveške: Haukeland, Arntzen; Lilleberg, Norstebo, Berg-Paulsen, Vikingstad, Olsen; Johannesen, Bjorgvik-Hole, Olden, Trettenes, Martinsen; Krogdahl, Kaasastul, Haga, Olimb, Salsten; Engeland Andersen, Steen, Vesterheim, Salsten, Hoff. Selektor: Johansson



Svetovno prvenstvo v hokeju, 5. dan Torek, 16. maj Lestvica:

Slovenski hokejisti so svetovno prvenstvo med reprezentančno hokejsko smetano odprli z dvema zahtevnima tekmama proti na papirju izrazito favoriziranima reprezentancama. S Švico so izgubili z 0:7, na nedeljskem obračunu z moštvom iz zibelke hokeja, Kanadčani, pa izgubili z 2:5. Na tretji tekmi je varovance Matjaža Kopitarja pričakala Norveška, proti kateri so Slovenci iskali dragocene točke v boju za obstanek, a ostali praznih rok.

Norvežani so prišli do prve zmage. Foto: Guliverimage V slovenskih vratih je bil Gašper Krošelj, njegova menjava pa Luka Gračnar. Če so Slovenci praktično v prvem napadu prišli do prve lepe priložnosti, pred Henrikom Haukelandom se je znašel Rok Tičar, a ni bil uspešen, pa so Norvežani kaj hitro začeli nadzirati potek srečanja. Slovenci so večino časa preživeli v svoji obrambni tretjini, a resnejših priložnosti si Vikingi v prvih desetih minutah niso priigrali. So se pa agresivni tekmeci razveselili pet minut pred koncem tretjine, ko je Thomas Berg-Paulsen izkoristil neodločnost slovenske obrambe in s strani s strelom na prvo vratnico premagal Krošlja. Tri minute pred koncem uvodne tretjine so imeli Kopitarjevi varovanci prvič igralca več, kombinirali pred norveškimi vrati, a je bil Haukeland na mestu, tako da so Norvežani po prvih 20 minutah vodili z 1:0.

Tudi drugo tretjino so bolje odprli Skandinavci, se je pa v 30. minuti Slovencem ponudila nova igra z igralcem več, v kateri je bilo najbolj vroče ob strelu Roberta Saboliča, ki mu je veselja preprečil okvir vrat. Kot bi igra z igralcem več risom dala energijo, so zaigrali bolje, bili oni tisti, ki so prevzeli vajeti. V 36. minuti nov power-play risov, Tičar je ugnal Haukelanda, a kaj, ko se je pred strelom ob prekršku Bineta Mašiča oglasil sodniška piščalka, tako da gol ni bil priznan. V nadaljevanju so Norvežani stresli okvir vrat, ob koncu drugega dela pa zaigrali z igralcem več, a se rezultat ni spremenil. Pred zadnjo tretjino, ki so jo začeli s številčno prednostjo, so vodili z 1:0. Slovenci so v zadnji tretjini vse sile usmerili v napad in iskali gol za izenačenje, v zadnjih dveh minutah poskušali brez vratarja, pritiskali na gol Haukelanda, Sabolič je v zadnjih sekundah nevarno ustrelil, a so se Norvežani ubranili in vknjižili tesno zmago.

V četrtek nad Čehe

Slovenci ostajajo edina reprezentanca v svoji skupini, ki še nima točke. Pred njo so še štiri tekme. Po obračunu z Norveško sledi drugi tekmovalni dan premora za Slovence, v četrtek ob 15.20 pa srečanje z znova zahtevnim tekmecem, Čehi.

Kako se bodo Dancem upirali Avstrijci?

Popoldansko tekmo v Tampereju so odigrali Danci in Avstrijci, Skandinavci so zmagali s 6:2 in vknjižili tretjo zmago. Odpor tekmecev so strli v zadnji tretjini, ki so jo dobili s 4:1. Danci so s 6:2 premagali Avstrijce. Foto: Guliverimage

Zvečer bodo Francozi drugo zmago lovili proti Madžarom, Švicarji pa tretjo proti Kazahstanu.

Po štirje v četrtfinale, zadnjeuvrščeni stopnjo nižje

Prvenstvo se je začelo s predtekmovanjem, v katerem v vsakem od dveh mest igra osem reprezentanc. V skupini A v Tampereju se merijo Finska, ZDA, Švedska, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B v Rigi pa Latvija, Slovenija, Kanada, Švica, Latvija, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Po skupinskem delu, ki se bo končal 23. maja, bodo štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine napredovale v četrtfinale. Za preostalih osem bo tekmovanja konec. Najslabša reprezentanca iz vsake skupine bo nazadovala stopnjo nižje in bo prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A. V eliti, ki bo prihodnje leto na Češkem, pa bosta namesto izpadlih zaigrali Velika Britanija in Poljska.

Četrtfinalni boji se bodo v obeh mestih začeli 25. maja, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja.