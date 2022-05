Branilci naslova nad Slovake, zvečer bitka za vrh skupine B

Četrti dan svetovnega prvenstva v hokeju bodo v Helsinkih odprli branilci naslova Kanadčani in Slovaki, v Tampereju pa bodo takrat palice prekrižali Latvijci in Norvežani. Zvečer se bodo Francozi pomerili z Nemci, gostitelji Finci pa z ZDA.

Kanadčani so po dveh tekmah pri pričakovanih maksimalnih šestih točkah, premagali so Nemce in Italijane. Na drugi strani so bili Slovaki polovično uspešni, po zmagi nad Francozi so izgubili z Nemci.

Latvijce je pričakal zahteven začetek prvenstva, po dveh obračunih so še brez točke, izgubili so z ZDA in Finsko, ki so se ji dobro upirali in v izdihljajih ostali brez vsak točke. Norvežani so najprej visoko izgubili z gostitelji, nato pa po kazenskih strelih strli Veliko Britanijo.

Francozi in Nemci imajo po dveh srečanjih polovični izkupiček, galski petelini so premagali zadnji Kazahstan, Nemci pa Slovake. Zvečer se bosta v derbiju skupine B pomerili Finska in ZDA, obe imata na računu dve zmagi, a Američani so Avstrijce strli šele po podaljšku.

Svetovno prvenstvo v hokeju, 4. dan Skupina A:

Ponedeljek, 16. maj

15.20 Slovaška - Kanada

19.20 Francija - Nemčija Lestvica:

1. Švica 2 tekem - 6 točk (razlika v golih 11:2)

2. Kanada 2 - 6 (11:4)

3. Danska 2 - 3 (9:7)

4. Slovaška 2 - 3 (5:4)

5. Nemčija 2 - 3 (5:6)

6. Francija 2 - 3 (4:5)

7. Italija 2 - 0 (3:11)

8. Kazahstan 2 - 0 (2:11) Skupina B:

Ponedeljek, 16. maj

15.20 Latvija - Norveška

19.20 Finska - ZDA Lestvica:

1. Finska 2 - 6 (7:1)

2. Švedska 2 - 6 (8:4)

3. ZDA 2 - 5 (7:3)

4. Češka 2 - 3 (8:6)

5. Norveška 2 - 2 (4:8)

6. Avstrija 2 - 1 (3:6)

7. Velika Britanija 2 - 1 (4:9)

8. Latvija 2 - 0 (2:6)

