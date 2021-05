Za uvod Slovaki proti VB, zvečer obračun Kanade in ZDA

Tretji dan svetovnega prvenstva v Latviji bodo ob 11.15 odprli Italijani in Norvežani ter Slovaki in Britanci. Na popoldanskih tekmah si bodo nasproti stali Švedi in Belorusi ter branilci naslova Finci in Kazahstanci. Zvečer se bodo Kanadčani, ki so na uvodni tekmi presenetljivo, sploh prvič v zgodovini izgubili z Latvijo, pomerili z ZDA.