Slovenci dobili zadnjega nasprotnika, Rusi po novi zmagi še lahko upajo na prvo mesto

SVETOVNO PRVENSTVO V HOKEJU, 11. DAN

Na uvodnih dveh tekmah predzadnjega dne skupinskega dela svetovnega prvenstva sta do zmag prišli Norveška in Rusija. Vikingi so s 3:0 premagali Južno Korejo in si zagotovili obstanek med elito, medtem ko se Azijci od nje poslavljajo. Ruski hokejisti so s 4:0 premagali Slovake, ki še vedno niso izgubili možnosti za četrtfinale, in si zagotovili vsaj drugo mesto v skupini. Za prvega se bodo v torek udarili s Švedi.

Norvežani so s 3:0 premagali Južno Korejo in jo poslali v drugi razred svetovnega hokeja. v tem bo prihodnje leto igrala tudi Slovenija, pa Kazahstan, Belorusija, Madžarska in Litva. Foto: Reuters

Svetovno prvenstvo elitne divizije se počasi preveša v izločilne boje. Te si je že zagotovilo pet reprezentanc, še tri bodo zaigrale v četrtfinalu. Tam ne bo nobene od reprezentanc, ki sta odprli tekmovalni dan v Herningu.

Udarili sta se najskromnejši reprezentanci skupine B Norveška in Južna Koreja. Slednja bi si obstanek zagotovila le s tremi točkami, torej zmago po rednem delu obračuna, a te ni dočakala. Skandinavci so slavili s 4:0 in Azijce poslali v drugi razred svetovnega hokeja - v divizijo I, skupino A.

V tej bodo prihodnje leto igrali tudi Slovenci, pa Belorusi, ki so tekmo pred koncem SP že izpadli, Kazahstanci, Madžari in Litovci. Za gostiteljstvo bo s Stožicami kandidirala tudi Hokejska zveza Slovenije. Kdo bo gostil SP, bo znano v petek.

Rusi so s 4:0 ugnali Slovake (dva zadetka so dosegli v prazen gol) in si zagotovili vsaj drugo mesto v skupini. Za prvega se bodo v torek udarili s Švedi. Foto: Reuters

Rusi ugnali Slovake, za prvo mesto s švedi

Popoldne sta bili na delu tudi Rusija in Slovaška. Olimpijski podprvaki so zmagali s 4:0, dva zadetka so v zadnji minuti dosegli v prazen gol, saj so Slovaki poskušali znižati brez vratarja, a se jim načrt ni izšel. Rusi se bodo v torkovem derbiju za prvo mesto skupine A udarili s še nepremaganimi Švedi.

Kanada nad Latvijo po četrtfinale, Avstrijci neobremenjeni proti Čehom

Zvečer bo četrtfinale potrjevala Kanada, ki si po petih srečanjih še ni zagotovila četrtfinalne vstopnice. Njen nasprotnik bodo hokejisti z Baltika, Latvijci bodo naredili vse, da ostanejo v igri za napredovanje.

Kanadčani po četrtfinale proti Latvijcem. Foto: Reuters

Ob 20.15 se bodo po peto zaporedno zmago podali Čehi, ki so že v četrtfinalu. Nasproti jim bodo stali neobremenjeni Avstrijci, ki so svoj cilj – obstanek med elito – potrdili s sobotno zmago nad Belorusijo. Obe izbrani vrsti bosta odigrali zadnjo tekmo skupinskega dela, naši severni sosedi zadnjo prvenstva.

Skupina A

Rusija : Slovaška 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Mamin 12., gusev 17., Šalunov 59. (EN), Mikhejev 60. (EN)



EN-zadetek v prazen gol



20.15 Češka – Avstrija

Lestvica skupine A 1. Švedska* 6 tekem - 17 točk

2. Rusija* 6 - 16

3. Češka* 6 - 12

4. Švica 6 - 9

---------------

5. Slovaška 6 - 8

6. Francija 6 - 6

7. Avstrija 6 – 4

---------------

8. Belorusija** 6 - 0



*reprezentanca je napredovala v četrtfinale

**reprezentanca je nazadovala v divizijo I, skupino A



Skupina B

Južna Koreja : Norveška 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Lindstrom 14. (PP1), Olsen 47., Holos 51. (PP1)



PP1-zadetek z igralcem več



20.15 Kanada – Latvija