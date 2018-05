Že za uvod poslastica zvezdnikov, ki so februarja izviseli

Svetovno prvenstvo v hokeju, 1. dan

Danski mesti Köbenhavn in Herning sta te dni najbolj hokejsko obarvani evropski prizorišče. Danci prvič v zgodovino gostijo svetovno prvenstvo elitne divizije. Na tem sodeluje 16 reprezentanc, razdeljenih v dve skupini. Osmerica igra v prestolnici, preostalih osem pa v Herningu. Najboljše štiri izbrane vrste se po skupinskem delu prebijejo v četrtfinale prvenstva, najslabši dve pa izpadeta v divizijo I, skupino A, v kateri bo po neuspelem prvenstvu na Madžarskem še naprej igrala Slovenija.

Zvezdnik Chicago Blackhawks Patrick Kane je kapetan Američanov. Foto: Reuters

V nasprotju s prvim vrhuncem sezone, februarskimi olimpijskimi igrami, ko NHL-ovci niso dobili zelene luči za nastopanje, bomo tokrat v akciji lahko spremljali tudi hokejiste iz najkakovostnejše hokejske lige na svetu NHL. Že uvodni obračun prvenstva bo postregel z bitko NHL-ovcev. Ob 16.15 se bodo udarile svetovna podprvakinja Kanada in ZDA, ki so v Hamletovo deželo pripotovale praktično s povsem NHL-ovskima ekipama. Kapetan Kanade je NHL-zvezdnik Connor McDavid, kapetan ZDA pa še en velik zvezdnik tekmovanja čez lužo, dolga leta najbolje plačani oklepnik Chicago Blackhawks Patrick Kane.

Aktualni olimpijski prvaki proti Franciji, svetovni proti Belorusiji Rusi prvenstvo začenjajo proti Francozom. Foto: Reuters

Že popoldne bodo na delu tudi aktualni olimpijski prvaki Rusi, ki so po tekmovanju petih krogov menjali selektorja. Olega Znaroka, ki je postal svetovalec, je zamenjal Ilija Vorobjov. Zbornaja je svoje vrste v nasprotju s Pjongčangom okrepila z nekaterimi NHL-ovci, čaka pa še koga z druge strani Atlantika. V končnici si prav zdaj nasproti stoji kar nekaj asov, med drugimi Jevgenij Malkin (Pittsburgh Penguins) in Aleksander Ovečkin (Washington Capitals). Rusi, ki so bili zadnjič svetovni prvaki leta 2014, bodo prvenstvo odprli proti Francozom.

Prva ovira branilcev naslova bodo Belorusi. Foto: Reuters

Zvečer bodo na led Royal Arene v Köbenhavnu stopili branilci naslova Švedi, ki poimensko nimajo tako močne zasedbe kot ob lanskem naslovu. S 14 NHL-ovci se bodo za uvod zoperstavili Belorusom, ki so precej pomladili ekipo, v pokoj pa se je zaradi poškodb odpravil še prvi vratar zadnjih let Kevin Lalande.

Ob 20.15 se bodo v Herningu predstavili domačini. Udarili se bodo z največjo senzacijo olimpijskih iger Nemčijo. Zasedba te je precej spremenjena od tiste, ki je v Pjongčangu končala na drugem mestu.

Sobota rezervirana za novinca, dvoboj nekdanje skupne države

Med tistimi, ki se bodo borili za obstanek, bo Južna Koreja, ki sploh prvič nastopa na prvenstvu elitne divizije. Azijsko reprezentanco v prvem krogu v soboto čakajo finski levi, ki vselej kotirajo visoko. Lani so končali na četrtem mestu, zadnjič so bili prvaki leta 2011. Na Dansko so pripotovali spodbujeni z zmagama nad Rusijo in Švedsko.

Južna Koreja bo prvič v zgodovini nastopila na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Foto: Reuters

Avstrijci, ki so se po dveh letih v skupini B spet vrnili med elito, bodo tekmovanje odprli proti Švicarjem. Ti po srebru na prvenstvu leta 2013 niso več posegali tako visoko, še najvišje so končali lani, ko so se zaustavili na šestem mestu.

Skupina A

Lestvica skupine A

1. Avstrija 0 tekem – 0 točk

2. Belorusija 0 - 0

3. Češka 0 - 0

4. Francija 0 - 0

5. Rusija 0 - 0

6. Slovaška 0 - 0

7. Švedska 0 - 0

8. Švica 0 - 0

Skupina B