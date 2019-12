Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je po uvodnem ponedeljkovem porazu z Norvežani (2:6) na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina A) v Minsku, v rezultatsko tesnem obračunu v podaljšku izgubila z Dansko (1:2). Avstrijci so za prvo zmago na prvenstvu s 5:2 odpravili Norvežane. Sledi še srečanje med Latvijci in Belorusi.

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je v nasprotju z lansko, ki si je priigrala napredovanje, močno spremenjena. Prvi cilj varovancev selektorja Lovra Bajca je obstanek v tem rangu tekmovanja.

Po visokem uvodnem porazu z Norveško so risi v torek palice prekrižali z Danci, ki so bili boljši nasprotnik, a so Slovenci drago prodali svojo kožo. V igri jih je večino tekme držal vratar Val Usnik, ki je zbral 40 obramb, na drugi strani so risi sprožili le 14 strelov na vrata nasprotnika. Matic Török je v 8. minuti zadel za vodstvo z 1:0, v 28. minuti je Marcus Almquist izenačil za 1:1 in postavil izid rednega dela tekme. Sledil je podaljšek, v katerem je Almquist zadel še drugič in odločil zmagovalca.

V Belorusiji nastopa šest reprezentanc. Ob gostiteljih Belorusih in Slovencih še Norvežani, Danci, Avstrijci in Latvijci. Zmagovalec skupine bo napredoval med elito, ki jo sestavlja deset najboljših reprezentanc sveta. Zadnjeuvrščeni se bo po prvenstvu preselil v tretji razred tekmovanja (divizijo I, skupino B).

V sredo sledi dan premora, nato pa še tekme z Latvijo in Belorusijo, za konec Slovence v nedeljo, 15. decembra, čaka še sosedski obračun z Avstrijo

Spored SP, divizija I, skupina A, U20 (Minsk, Belorusija) Torek, 10. december

Slovenija : Danska 1:2* (1:0,0:1,0:0,0:1) - podaljšek

Török 8.; Almquist 28., 62



Avstrija : Norveška 5:2 (1:2, 0:0, 4:0)

Latvija - Belorusija



Lestvica:

1. Latvija 1 tekma - 3 točke

.............................................

2. Avstrija 2 – 3

3. Norveška 2 – 3

4. Belorusija 1 – 3

5. Danska 2 – 2

............................................

6. Slovenija 2 - 1 Ponedeljek, 9. december

Norveška : Slovenija 6:2 (1:0, 5:2, 0:0)

Rodne 5., Finstad 22., 34., Froberg 24., Hermansson 39., Halmrats 40.; Markun 32., Török 38.



Danska : Latvija 0:3

Belorusija : Avstrija 4:3 Četrtek, 12. december

10.30 Slovenija – Latvija

Danska – Avstrija

Belorusija - Norveška Petek, 13. december

17.30 Belorusija – Slovenija

Latvija – Avstrija

Norveška – Danska Nedelja, 15. december

10.30 Avstrija – Slovenija

Norveška – Latvija

Danska – Belorusija

Slovenska reprezentanca na SP U20, divizija I, skupina A: Vratarji: Žiga Kogovšek, Luka Kolin, Val Usnik;

Branilci: Jaka Bernard, Lan Brun Rauh, Žan Poklukar, Nik Širovnik, Juš Černe, Bine Mašič, Tom Sojer;

Napadalci: Martin Bohinc, Ahmet Jakupovič, Miha Krmelj, Žan Primožič, Lenart Markun, Erik Mežnar, Aljaž Predan, Anže Prostor, Tit Razingar, Gašper Skerlep, Maj Tavčar, Matic Török, Luka Vodlan.

Selektor: Lovro Bajc

Pomočnik selektorja: Mitja Kern, Andrej Hočevar

Preberite še: