Neučinkoviti Slovenci v zadnjih minutah pokleknili pred sosedi

Slovenska reprezentanca do 18 let je na tretji tekmi svetovnega prvenstva divizije I-B v Szekesfehervarju na Madžarskem po dveh zmagah izgubila z 0:2 z Italijo. Zahodni sosedi so oba zadetka dosegli v zadnjih petih minutah, drugega v prazno mrežo, in vknjižili prvo zmago na prvenstvu.

Slovenski hokejisti so svetovno prvenstvo v nedeljo odprli s tesno zmago nad Veliko Britanijo, v ponedeljek po kazenskih strelih ugnali gostitelje Madžare, v torek pa pokleknili proti Italijanom, ki so na prvih dveh tekmah izgubili (2:3 z Japonci, 0:7 z Avstrijci). Zahodni sosedi so bili v prvi tretjini precej boljši tekmec, v nadaljevanju pa so Slovenci zaigrali bolje, a mreže nasprotnikov jim ni uspelo zatresti.

Prvi zadetek so Italijani dosegli v 55. minuti, drugega pa sekundo pred iztekom srečanja. Slovenci so ob koncu poskušali brez vratarja, a so jim Italijani prekrižali načrte in s strelom v prazen gol postavili končnih 2:0.

Napadalec Lenart Markun in selektor Jaka Adlešič po porazu:

V četrtek sledi prost dan, v petek pa se bodo varovanci Jake Adlešiča zoperstavili Japoncem, za konec SP pa v soboto še vodilnim Avstrijcem.

Zmagovalec skupine bo napredoval v drugi kakovostni razred (divizija I, skupina A), najslabša reprezentanca pa bo nazadovala v divizijo II.

Razpored tekem SP U18 divizije I, skupine B (Szekesfehervar): Sreda, 17. april

Slovenija : Italija 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Cristellon 55., Soelva 60. (EN)



Avstrija – Japonska

Velika Britanija – Madžarska



EN - zadetek v prazen gol Lestvica: 1. Avstrija 2 tekmi - 6 točk

2. Japonska 2 - 6

3. Slovenija 3 - 5

4. Italija 3 - 3

5. Madžarska 2 - 1

6. Velika Britanija 2 - 0 Ponedeljek, 15. april

Slovenija : Madžarska 2:1** (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Povše 56., Krmelj KS; Keresztes 13.



Japonska : Velika Britanija 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Avstrija : Italija 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)



** kazenski streli Nedelja, 14. april

Velika Britanija : Slovenija 2:3 (0:1,1:0,1:2)

Graham 29., Bradley 54.; Krmelj 11., 49., Vodlan 58.



Italija : Japonska 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Madžarska : Avstrija 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Petek, 19. april

19.30 Japonska – Slovenija

Avstrija – Velika Britanija

Madžarska – Italija Sobota, 20. april

16.00 Slovenija – Avstrija

Italija – Velika Britanija

Japonska – Madžarska

Reprezentanca Slovenije, U18 vratarja: Gašper Panjtar, Val Usnik

branilci: Tim Dolinar, Filip Fartek, Amar Kararić, Đorđe Kremenović, Gašper Konc, Bine Mašič, Žan Poklukar Bastarda, Nik Širovnik

napadalci: Maks Bukovec, Žiga Dežman, Ahmet Jakupović, Miha Krmelj, Lenart Markun, Erik Mežnar, Anže Podrekar, Jure Povše, Žan Primožič, Mark Sojer, Matic Torok, Luka Vodlan

Selektor: Jaka Adlešič

Preberite še: