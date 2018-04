Mladi upi zdesetkani po obstanek

SP U18 divizije I, skupine A

Slovenska moška hokejska reprezentanca do 18 let bo med 2. in 9. aprilom igrala na SP divizije I, skupine A, v Latviji. V Rigo, kjer se bodo risi merili z gostitelji, Danci, Norvežani, Kazahstanci in Nemci, so zaradi poškodb in klubskih obvez odpotovali zdesetkani.

Osrednji cilj varovancev Mitje Kerna, ki so se lani na domačem prvenstvu prebili v drugi kakovostni reprezentančni razred, bo obstanek v tem rangu. A naloga bo vse prej kot lahka.

Slovenci so na Baltik odpotovali z močno oslabljeno zasedbo. Zaradi poškodb manjkajo branilci Andraž Cjuha, Gaber Podrekar in Rok Kolar ter napadalec Žan Primožič. Jeseničani pa so doma zadržali prvega reprezentančnega vratarja U18 Žigo Kogovška, branilca Lana Bruna Rauha in napadalca Miho Krmelja. Železarji namreč te dni igrajo finale lige EBYSL do 20 let proti madžarskemu Fehervarju in želijo imeti na voljo vse moči. Finalna serija (igrajo na tri zmage) je izenačena na 1:1.

Lani je na Bledu napredovanje v divizijo I, skupino A, pomagal priboriti tudi napadalec Jan Drozg, ki je to sezono igral v mladinski kanadski ligi QMJHL, zdaj pa je na preizkušnji v ligi AHL.

Slovenci se bodo na severu Evrope merili z ekipami Danske, Nemčije, Kazahstana, Latvije in Norveške. Prvenstvo bodo v ponedeljek zvečer odprli proti gostiteljem.

Razpored tekem slovenske reprezentance Ponedeljek, 2. april

19.15 Slovenija – Latvija Torek, 3. april

15.15 Danska – Slovenija Četrtek, 5. april

11.15 Slovenija – Norveška Petek, 6. april

11.15 Kazahstan – Slovenija Nedelja, 8. april

15.15 Nemčija – Slovenija