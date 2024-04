Slovenke brez možnosti proti prvim favoritinjam

Slovenska ženska hokejska reprezentanca je po uvodni zmagi svetovnega prvenstva divizije I, skupine B, nad Poljsko tokrat palice prekrižala s prvimi favoritinjami prvenstva Slovakinjami in izgubila z 0:4. Razmerje v strelih je bilo kar 75:7. Slovakinje, ki so za uvod s 7:1 premagale gostiteljice Latvijke, so lani izpadle iz višje divizije in iščejo pot vrnitve, risinje pa si najprej želijo obstanka na tej ravni, pogledujejo pa tudi proti odličju. Na uvodni tekmi dneva so Poljakinje v podaljšku s 3:2 premagale Veliko Britanijo.