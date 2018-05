Američani po prvo mesto. Zvečer poslastica z novim rekordom Rusov?

SVETOVNO PRVENSTVO V HOKEJU, 7. DAN

Svetovno prvenstvo se preveša v drugo polovico skupinskega dela. Ob 16.15 bodo še neporaženi Američani četrto zaporedno zmago iskali proti Latvijcem, Slovaki in Francozi pa bodo obračunali med seboj za drugo zmago na SP. Zvečer sledi poslastica med Rusijo in Češko, Kanadčani pa bodo zmago iskali proti Norvežanom.

Gostitelji prihodnjega svetovnega prvenstva Slovaki se po dveh porazih in zmagi nad Avstrijo podajajo po drugo zmago na prvenstvu. Njihov nasprotnik bodo ob 16.15 Francozi, ki so po treh tekmah prav tako pri eni zmagi.

Istočasno se bodo za točke borili še neporaženi Američani, ki bi ob ugodnem razpletu obračuna proti Latvijcem lahko prevzeli vodstvo v skupini B, saj so se Finci včeraj opekli z Danci. Latvija ima po treh tekmah na računu dve zmagi. Lahko preseneti?

Rusi na prvih treh tekmah niso prejeli zadetka, dosegli pa so jih 20. Kako se bodo znašli proti Čehom? Foto: Reuters

Poslastica dneva se obeta ob 20.15 v Köbenhavnu, ko bodo na led stopili olimpijski prvaki iz Rusije in Čehi. Za zdaj so bili precej bolj prepričljivi hokejisti zbornaje komande, ki so suvereno dobili vse tri tekme in sploh še niso prejeli zadetka (razmerje v golih 20:0). Rusi na tem prvenstvu že 180 minut niso prejeli zadetka, s čimer so izboljšali svoj rekord na prvenstvih brez gola (prejšnji je bil 139 minut 47 sekund iz leta 1983). Danes lahko izboljšajo še rekord brez gola na vseh tekmah (ne le na SP). Ta je po pisanju ruskih medijev trenutno pri 201 minutah in 50 sekundah. Če bodo torej proti Čehom dobro tretjino zdržali brez zadetka, bodo vknjižili nov ruski rekord. Češka izbrana vrsta je dvakrat zmagala, a obakrat šele po podaljšku/kazenskih strelih.

Večer bo namenjen tudi obračunu med favorizirano Kanado, ki ji je na prvih treh tekmah spodrsnilo proti ZDA, in Norveško, ki ima na računu tri točke.

Skupina A

16.15 Slovaška – Francija

20.15 Češka – Rusija

Lestvica skupine A 1. Rusija 3 tekme - 9 točk

2. Švedska 3 - 9

3. Švica 4 - 9

4. Češka 3 - 4

---------------

5. Slovaška 3 - 4

6. Francija 3 - 3

7. Avstrija 3 – 1

---------------

8. Belorusija 4 - 0

Skupina B

16.15 ZDA – Latvija

20.15. Norveška –Kanada