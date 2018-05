Kako se bo obnesla selektorska menjava? Olimpijski podprvaki po prvo zmago.

Svetovno prvenstvo v hokeju, 6. dan

Šesti dan svetovnega prvenstva na Danskem odpirajo olimpijski podprvaki Nemci, ki bi po treh porazih tokrat le lahko zmagali, saj bo njihova nasprotnica debitantka med elito Južna Koreja. Ob 16.15 bodo v akciji Belorusi, ki so po treh porazih brez točke. Bodo pod vodstvom novega selektorja, ki so ga zamenjali kar med SP, zaigrali bolje? Naloga bo vse prej kot lahka. Na drugi strani bodo stali Švicarji.

Prvi bosta na led Royal Arene v danski prestolnici stopili Švica in Belorusija. Hokejisti iz alpske države so po dveh zmagah včeraj zvečer iz rok izpustili lepo priložnost za tretjo.

Proti Čehom so vodili s 3:1 in 4:2, na koncu pa po kazenskih strelih izgubili. Zagotovo jezni bodo vstopili v obračun z Belorusi, ki jim na tem SP ne gre od rok. Izgubili so vsa tri srečanja, dosegli le dva zadetka, zamenjali selektorja ter izrazili strah pred izpadom v drugi kakovostni razred tekmovanja in vrnitvijo v domovino. Beloruski hokejisti računajo, da bi jih pred izpadom v nižji rang tekmovanja rešila sobotna zmaga nad Avstrijo, a če ta dan prej premaga Francijo, se bodo stvari za Beloruse močno zapletle …

Vse drugo kot prva nemška zmaga na SP bi bilo presenečenje. Foto: Reuters

Ob 16.15 bodo v Herningu na delu olimpijski podprvaki Nemci, ki so po treh tekmah pri dveh točkah, a še niso okusili slasti zmage. To se bo, če ne bo presenečenja, spremenilo že danes. Nemcem bo namreč nasproti stala najskromnejša reprezentanca prvenstva Južna Koreja, ki je na treh tekmah zmogla le en zadetek, prejela pa jih je 23.

Finci in Švedi bi postavili štiri v vrsto

Zvečer bosta v akciji še neporaženi izbrani vrsti prvenstva. Finci delujejo izjemno razpoloženo, na prvih treh tekmah so vselej zmagali za sedem zadetkov (razlika v golih 23:2). Nasproti jim bodo stali gostitelji Danci, ki so po uvodni zmagi nad Nemci dvakrat izgubili.

Finci so do zdaj nasprotnikom na SP zabili v povprečju osem zadetkov. Koliko jih bodo Dancem? Foto: Reuters

Štiri zmage v vrsto bodo poskušali postaviti tudi Švedi, ki se bodo ob 20.15 vsaj za začasno prvo mesto udarili z Avstrijo. Ta ima na računu eno točko s tekme proti Švici.

Skupina A

16.15 Švica – Belorusija

20.15 Švedska – Avstrija

Lestvica skupine A 1. Rusija 3 tekme - 9 točk

2. Švedska 3 - 9

3. Švica 3 - 6

4. Češka 3 - 4

---------------

5. Slovaška 3 - 4

6. Francija 3 - 3

7. Avstrija 3 – 1

---------------

8. Belorusija 3 - 0

Skupina B

16.15 Nemčija – Južna Koreja

20.15 Finska – Danska