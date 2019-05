Po drami in loteriji bron Rusom, ob 20.15 bitka za svetovni prestol

V Bratislavi bo danes padel zastor na svetovno hokejsko prvenstvo. Na tekmi za tretje mesto so Rusi po kazenskih strelih s 3:2 strli Češko. Oči ljubiteljev hokeja pa že pogledujejo proti večernemu finalu (20.15) med Kanado in Finsko. Bodo javorovi listi slavili 27. ali Finci tretjič - zadnjič so leta 2011, ko je prvenstvo prav tako potekalo v Bratislavi.

Rusi, ki so bili do polfinale tekme neporaženi, v soboto v boju za finale nikakor niso uspeli premagati finskega vratarja, Andrej Vasilijeski pa je klonil enkrat, kar je bilo dovolj, da so ostali brez upov na prvi naslov svetovnih prvakov po letu 2014. Čehi v polfinalu niso imeli pravih možnosti proti Kanadi, izgubili so s kar 1:5.

Češki selektor se je odločil za zanimivo vratarsko potezo, med vratnici je postavil sicer tretjega vratarja Simona Hrubeca, medtem ko je drugi Patrik Bartošak. Zbornaja komanda je po strelu Mikhaila Grigorenka v 14. minuti uspela ugnati pokritega Hrubeca, ki mu je plošček spolzel med nogama. A Čehi so odgovorili že po 40 sekundah, izenačil je Michal Repik, Dominik Kubalik pa je minuto pred koncem tretjine poskrbel za prvo češko vodstvo. Artem Anisimov je v začetku drugega dela izenačil, rezultat 2:2 je vztrajal tudi po 40 minutah.

Tudi v tretji tretjini, v kateri so Čehi močno pritisnili in bili boljši tekmec, se rezultat ni spremenil, prav tako ne po koncu desetminutnega podaljška tri na tri, tako da so odločali kazenski streli. V teh se Vasilijevski, ki se je v 65 minutah spopadel s kar 50 streli (Rusi so streljali 30-krat), ni dal premagati, Rusi pa so trikrat zadeli in osvojili bron.

Bo Bratislava znova mesto srečnega imena za Fince?

V večernem finalu bomo priča ponovitvi finala 2016, ko so naslov svetovnih prvakov po zmagi z 2:0 slavili Kanadčani. V finalu so zadnjič igrali leto pozneje, ko jim je tretji zaporedni naslov preprečila Švedska. V bogati zgodovini so zbrali 26 naslovov svetovnih prvakov, Finci le dva.

Ob 20.15 bodo za naslov svetovnih prvakov obračunali Finci in Kanadčani. Prvi lovijo tretjega, drugi 27. V skupinskem delu so slavili Finci s 3:1. Foto: Reuters

Prvič leta 1995, zadnjič pa 2011, ko je bilo prvenstvo prav tako v Bratislavi. Bo slovaška prestolnica spet srečna za hokejiste iz dežele tisočerih jezer? Reprezentanci sta se srečali že v skupinskem delu, ko so s 3:1 zmagali Finci.

Kanadčani so v polfinalu zanesljivo odpravili Čehe (5:1), precej tesneje pa so do finalne vstopnice prišli Finci, ki so močno zasedbo Rusije strli z 1:0 in ji zadali sploh prvi poraz na prvenstvu.

Finale

Za tretje mesto

