V živo: Bodo Finci potrdili prvo mesto?

Na sporedu je zadnji dan predtekmovanja svetovnega prvenstva elitne divizije na Slovaškem, kjer so že znani vsi četrtfinalisti, ni pa še znano, kdo se bo s kom pomeril za polfinale. To bo jasno po koncu današnjega tekmovalnega dne. V Bratislavi ga pravkar odpirata Češka in Švica, v Košicah pa vodilna Finska in četrta Nemčija. Četrtfinale se bo začel v četrtek.

Finska, Kanada, ZDA, Nemčija, Rusija, Češka, Švedska in Švica je osem reprezentanc, ki bodo po koncu skupinskega dela nadaljevale svetovno prvenstvo elitne divizije. Od te se poslavljata Francija in Avstrija, ki bosta prihodnje leto igrali na prvenstvu drugega razreda, za gostiteljstvo katerega se bo potegovala Slovenija. Ob Francozih, Avstrijcih in Slovencih bodo v drugem razredu igrale še Madžarska, Južna Koreja in Romunija.

Zadnji dan skupinskega dela na Slovaškem bo dal še zadnje odgovore o vrstnem redu skupin in četrtfinalnih parih. Najboljše štiri reprezentance skupin A in B se bodo v četrtfinalu udarile po sistemu zmagovalka skupine A s četrto iz skupine B, druga iz A s tretjo iz B …

Za začetek Finci prvo mesto v skupini potrjujejo proti Nemcem, Čehi pa se merijo s Švico.

Popoldan v znamenju poslavljajočih se ekip

Popoldan (16.15) se bodo merile izbrane vrste, ki so ostale brez možnosti napredovanja, gostitelji se bodo merili z Danci, Litovci pa bodo za peto mesto igrali z Norvežani.

Bodo Rusi v izločilne boje napredovali brez poraza? Foto: Reuters

Večerni poslastici

Na papirju najbolj zanimivi tekmi prinaša večer (20.15). Takrat bodo še neporaženim Rusom, ki so na šestih tekmah prejeli zgolj tri zadetke, v Bratislavi nasproti stali branilci naslova Švedi, ki napadajo tretjo zaporedno tovrstno lovoriko.

V Košicah pa se bosta takrat udarili Kanada in ZDA.

Sistem tekmovanja Najboljše štiri reprezentance skupin A in B se bodo po skupinskem delu pomerile v četrtfinalu, in sicer po sistemu zmagovalka skupine A s četrto iz skupine B, druga iz A s tretjo iz B ... Četrtfinale so si zagotovile Finska, ZDA, Kanada, Nemčija, Rusija, Češka, Švedska in Švica. Za reprezentance na mestih med 5. in 8. se prvenstvo po skupinskem delu konča, najslabša reprezentanca vsake skupine je izpadla v drugi razred reprezentančnega hokeja - izpadli sta Francija in Avstrija.

