V živo: kdo si bo rešil kožo in kdo se bo pridružil Slovencem?

Zvečer bo znan še zadnji tekmec Slovencev na prihodnjem SP drugega razreda. To bo poraženec obračuna v Bratislavi med Avstrijo in Italijo. Kanadčani bodo takrat v Košicah odigrali predzadnjo tekmo skupinskega dela, nasproti jim bodo stali Danci.

Reprezentanci, ki bosta izpadli iz elite, bosta prihodnje leto igrali v drugem kakovostnem razredu, v katerem bodo sodelovali tudi Slovenija Madžarska, Južna Koreja in Romunija.

Sistem tekmovanja

Iz elite bo po skupinskem delu izpadla najslabša reprezentanca vsake skupine. Prihodnje leto ju bosta na SP v Švici nadomestila Kazahstan in Belorusija, prvak in podprvak letošnjega prvenstva divizije I-A. Švica kot gostiteljica SP 2020 ne more izpasti.



Najboljše štiri reprezentance skupin A in B se bodo pomerile v četrtfinalu (Finska, ZDA, Kanada, Nemčija, Rusija, Češka, Švedska in Švica), zmagovalka skupine A s četrto iz skupine B, druga iz A s tretjo iz B ...