Slovenci svetovno prvenstvo odprli z zmago

reprezentanca do 20 let se pripravlja na SP divizije I, skupine B

Slovenska hokejska izbrana vrsta do 20 let je svetovno prvenstvo divizije I skupine B, ki ga med 8. in 14. decembrom gosti poljski Tychy, odprla s pomembno zmago s 3:0 proti Italiji. Že v nedeljo ob 13. uri rise čakajo Japonci, ki so na prvi tekmi z 1:3 priznali premoč Madžarom. Gostitelji so s 4:2 premagali Ukrajino.

Slovenci so na lanskem domačem prvenstvu končali na tretjem mestu, tokrat pa ciljajo višje, vse do prvega mesta in napredovanja. Jedro ekipe je namreč isto kot pred dvema letoma, ko so z reprezentanco do 18 let napredovali razred višje.

Slovenci so turnir odprli z zmago s 3:0 nad Italijani. V 17. minuti je igralca več izkoristil Nejc Stojan in soigralce na odmor popeljal z 1:0. V 42. minuti so risi spet zadeli ob številčni prednosti, na 2:0 je zvišal Žiga Urukalo, kmalu zatem pa je Mark Stražišar postavil končnih 3:0. V vratih se je izkazal Žiga Kogovšek, ki je ohranil mrežo nedotaknjeno.

Že v nedeljo ob 13. uri bodo Slovenci palice prekrižali z Japonci.

Ob gostiteljih in Slovencih, ki jih vodi Aleš Burnik, njegova pomočnika pa sta Lovro Bajc in Andrej Hočevar, na Poljskem igrajo še Madžari, Italijani, Ukrajinci in Japonci. Zmagovalec prvenstva bo napredoval v divizijo I, skupino A, najslabša reprezentanca pa bo nazadovala v divizijo II. Madžari so lani izpadli iz kakovostnejše divizije v "slovensko skupino", Japonci pa napredovali vanjo.

Razpored tekem SP U20, divizija I, skupina B Sobota, 8. december

Japonska : Madžarska 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Ukrajina : Poljska 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Italija : Slovenija 0:3 (0:1, 0:0, 02)

Stojan 17. (Svetina, Brus, PP1), Urukalo 42. (Drozg, PP1), Stražišar 44. (Brglez) Nedelja, 9. december

13.00 Slovenija – Japonska

Poljska - Italija

Madžarska - Ukrajina Torek, 11. december

Madžarska - Italija

16.30 Poljska – Slovenija

Japonska - Ukrajina Sreda, 12. december

Ukrajina - Italija

Poljska - Japonska

20.00 Slovenija – Madžarska Petek, 14. december

13.00 Slovenija – Ukrajina

Madžarska - Poljska

Italija - Japonska



*zmagovalec SP bo napredoval v divizijo I, skupino A

*najslabša reprezentanca bo nazadovala v diviziji II, skupino A

Reprezentanca za SP Vratarji: Žiga Kogovšek (HDD SIJ Acroni Jesenice), Val Usnik (Fehervar AV19 U20) Branilci: Lan Brun Rauh, Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Žiga Urukalo (vsi HDD SIJ Acroni Jesenice), Nejc Brus (HK SŽ Olimpija), Tine Klofutar (Stavanger Oilers), Peter Pavc (HK Triglav Kranj) Napadalci: Martin Bohinc (HK Slavija Junior), Nik Brglez, Gašper Seršen, Jaka Sodja, Erik Svetina, Jaka Šturm (vsi HDD SIJ Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawinigan Catarates), Rok Kapel (EV Landshut U20), Anej Kujavec, Patrik Tišlar (oba HK SŽ Olimpija), Aljaž Predan (EC Salzburg II), Mark Stražišar (Philadelphia Little Flyers), Maj Tavčar (HK Triglav Kranj)

