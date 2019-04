Slovenci po uvodnem porazu nad Južno Korejo

Kazahstanski Nursultan (nekdanja Astana) bo do nedelje prizorišče svetovnega hokejskega prvenstva drugega kakovostnega razreda, na katerem se domačini, Slovenci, Belorusi, Madžari, Južni Korejci in Litovci borijo za dve vstopnici, ki vodita v elito (SP v tej bo leta 2020 v Švici). Glavni favoriti so Belorusi, ki so lani prvič po desetletju in pol izpadli iz elitne divizije.

Drugi krog tekmovanja bo razpotegnjen na dva dni. Odprli ga bodo Slovenci, ki jim bo nasproti stala izbrana vrsta Južne Koreje. Ta je po prvem krogu pri treh točkah in na prvem mestu lestvice, saj je Madžare odpravila s kar 5:1. Risi imajo za razliko od azijskega nasprotnika nič točk, nove zapravljene točke pa bi jim močno otežile boj za napredovanje. Slovenci so proti Korejcem dobili vseh šest medsebojnih obračunov.

Ob 15.30 sledi druga tekma dneva, na kateri bosta imela glavno besedo Madžarska in Belorusija. Zadnja velja za favoritinjo prvenstva, je pa imela na uvodni tekmi precej težav z Litvo, ki jo je strla s 4:3, medtem ko so Madžari visoko izgubili.

Zadnjo tekmo kroga bodo v sredo odigrali gostitelji in Litovci.

Prva in druga reprezentanca prvenstva bosta napredovali v elito, zadnja pa bo nazadovala v divizijo I, skupino B.

2. krog Torek, 30. april

12.00 Koreja – Slovenija

15.30 Belorusija – Madžarska Sreda, 1. maj

12.30 Kazahstan – Litva

