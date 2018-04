Risinje bile blizu, a na koncu izgubile s Severno Korejo

SP za ženske: divizija II, skupina A, Maribor, 31. marec–6. april

Mariborska dvorana gosti svetovno prvenstvo v hokeju na ledu za ženske divizije II, skupine A. Slovenska izbrana vrsta ima po treh tekmah na računu eno zmago, dva poraza in tri točke. Na torkovi tekmi so risinje s 4:5 izgubile s Severno Korejo.

Slovenke so na uvodu SP s 6:0 premagale Mehiko. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Slovenke so tesno izgubile z Nizozemkami. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Slovenke so s 4:5 izgubile s Severno Korejo. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prvenstvu v štajerski prestolnici sodeluje šest reprezentanc. Ob Slovenkah še izbrane vrste Avstralije, Mehike, Nizozemske, Velike Britanije in Severne Koreje. Zmagovalka bo napredovala v divizijo I, skupino B, zadnjeuvrščena pa nazadovala v divizijo II, skupino B.

Slovenke so na uvodu s 6:0 premagale Mehiko, v nedeljo pa jim je na drugi strani stala precej zahtevnejša tekmica Nizozemska, ki velja za eno od favoritinj tekmovanja. Risinje so se ji dobro upirale, a na koncu izgubile z 1:2. Tesen poraz so vknjižile tudi proti Severni Koreji, ki se veseli prve zmage na SP (5:4).

Varovanke Franca Ferjaniča se bodo v sredo pomerile z neporaženimi Britankami.

Vstopnine za ogled tekem ni.

Tekme SP, divizija II, skupina A, Ledna dvorana Maribor* Torek, 3. april

Nizozemska : Avstralija 6:0

Velika Britanija : Mehika 5:0

Severna Koreja : Slovenija 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)

H. Kim 10., 12., 36., 51. (PP1), U. Kim 54. (PP1); Dukarič 28., Confidenti 32., Pren 42., Kraner 59. (PP1) Lestvica

1. Velika Britanija 3 tekme - 9 točk

2. Nizozemska 3 - 9

3. Slovenija 3 - 3

4. Severna Koreja 3 - 3

5. Avstralija 3 - 3

6. Mehika 3 - 0 Nedelja, 1. april

Velika Britanija : Severna Koreja 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Avstralija : Mehika 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Nizozemska : Slovenija 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Zwarthoed 10., Hamers 26.; Confidenti 52. (PP1)



PP1-zadetek z igralcem več Sobota, 31. marec

Velika Britanija : Avstralija 5:1 (0:0, 0:1, 5:0)

Severna Koreja : Nizozemska 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)



Slovenija : Mehika 6:0 (0:2, 0:2, 0:2)

Lončar 9. Confidenti 16., 28., 56., Pren 32., Pazlar 59. Sreda, 4. april

13.00 Mehika – Nizozemska

16.30 Avstralija – Severna Koreja

20.00 Slovenija - Velika Britanija Petek, 6. april

13.00 Severna Koreja – Mehika

16.30 Nizozemska – Velika Britanija

20.00 Slovenija – Avstralija *zmagovalka SP bo napredovala v divizijo I, skupino B, zadnjeuvrščena bo nazadovala v divizijo II, skupino B