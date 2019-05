Risi v času slovenskega zajtrka po obstanek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska hokejska reprezentanca bo ob 8.30 po slovenskem času (12.30 po lokalnem) odigrala zadnjo tekmo svetovnega prvenstva drugega razreda v Nursultanu v Kazahstanu, kjer se bo udarila z Litvo. Slovenci bi si z zmago, ne glede na razplet drugih tekem, zagotovili obstanek, v primeru poraza pa bi trepetali vse do zadnje tekme prvenstva med gostiteljem in Madžarsko. Napredovanje sta si že v soboto zagotovila Kazahstan in Belorusija.

Zadnji dan svetovnega prvenstva divizije I, skupine A v Nursultanu bo dal odgovor na vprašanje, kdo se bo moral posloviti od tega ranga tekmovanja in bo prihodnje leto nastopal na prvenstvu tretjega razreda. To bo zadnjeuvrščena reprezentanca. Na zadnjem mestu lahko končajo še tri reprezentance. Ob Slovencih mu bodo poskušali ubežati še Madžari in Litovci.

Prav zadnji bodo tudi zadnji nasprotnik čete Iva Jana v Kazahstanu. Litva se je v drugi razred po osmih letih spet prebila lani, na papirju veljala za avtsajderko prvenstva, a dokazala, da še zdaleč ne gre za nasprotnika, ki bi ga lahko jemali z levo roko. Navsezadnje je ugnala Južno Korejo in pokopala njene možnosti za napredovanje, s prvimi točkami na prvenstvu pa napovedala hud boj za obstanek.

Slovenska reprezentanca ima pred zadnjo tekmo vse v svojih rokah. Če bo premagala Litovce, ne glede na to, ali bo osvojila vse tri ali dve točki, bo obstala v drugem razredu. Če bo izgubila, njenih možnosti za obstanek sicer še ne bo konec. A v tem primeru ne bo odvisna od sebe, saj bi ji moral ustrezati rezultat srečanja zadnje tekme, na kateri se bosta udarila Kazahstan in Madžarska. Če bi druga končala z manj ali enakim številom točk kot risi, bi zaradi zmage Slovenije na medsebojni tekmi obstali Slovenci.

Gostitelji Kazahstanci so pred zadnjim obračunom edini neporaženi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kazahstan in Belorusija v elito, naslednje SP drugega razreda z Romuni

Na drugi tekmi dneva se bosta udarili Južna Koreja in Belorusija, ki se ekspresno vrača v elito, iz katere prihodnje leto ne more izpasti, saj bo leta 2021 gostila del prvenstva elitne divizije. Na zadnji tekmi bodo palice prekrižali še gostitelji Kazahstanci in Madžari.

Romunska hokejska reprezentanca si je z zmago nad Nizozemsko na svetovnem prvenstvu tretjega razreda v Estoniji zagotovila napredovanje v drugi razred. Gre za velik uspeh romunskih hokejistov, ki so pred dvema sezonama domovali še v četrtem reprezentančnem razredu (divizija II, skupina A), prihodnje leto pa bodo zaigrali med drugoligaško druščino (divizija I, skupina A).

Romunom je to uspelo prvič po letu 1995, in sicer v družbi Poljakov, Japoncev, Ukrajincev, Nizozemcev in Estoncev.

SP, divizija I, skupina A, 5. krog